Инспекторы ГИМС СО вместе с представителями транспортной прокуратуры патрулируют водный транспорт

192

Инспекторами Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области совместно с представителями Куйбышевской транспортной прокуратуры, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и Управления Росгвардии по Самарской области продолжается проведение мероприятий, направленных на безопасную эксплуатацию и движение водного транспорта на территории области.

Вчера, в ходе патрулирования был установлен судоводитель, который перевозил пассажиров в отсутствие необходимой лицензии.

Среди других нарушений - отсутствие технического освидетельствования маломерного судна, превышение пасажировместимости (54 человека при норме 12 человек).

Также на борту отсутствовало необходимое количество спасательных жилетов.

Судоводитель задержан, в отношении него проводится проверка. Судно изъято работниками транспортной полиции.

ГУ МЧС СО:

"Уважаемые граждане! Просим вас обращаться за перевозкой только к официальным перевозчикам, которые имеют все необходимые документы и соблюдают правила плавания! При посадке на судно спросите капитана о максимальной пассажировместимости и наличии спасательных жилетов!"

Фото: ГУ МЧС СО