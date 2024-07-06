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Инспекторы ГИМС СО вместе с представителями транспортной прокуратуры патрулируют водный транспорт

6 июля 2024 18:16
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Вчера, в ходе патрулирования был установлен судоводитель, который перевозил пассажиров в отсутствие необходимой лицензии.

Инспекторами Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области совместно с представителями Куйбышевской транспортной прокуратуры, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и Управления Росгвардии по Самарской области продолжается проведение мероприятий, направленных на безопасную эксплуатацию и движение водного транспорта на территории области. 

Вчера, в ходе патрулирования был установлен судоводитель, который перевозил пассажиров в отсутствие необходимой лицензии.

Среди других нарушений - отсутствие технического освидетельствования маломерного судна, превышение пасажировместимости (54 человека при норме 12 человек).

Также на борту отсутствовало необходимое количество спасательных жилетов.

Судоводитель задержан, в отношении него проводится проверка. Судно изъято работниками транспортной полиции.

ГУ МЧС СО:

"Уважаемые граждане! Просим вас обращаться за перевозкой только к официальным перевозчикам, которые имеют все необходимые документы и соблюдают правила плавания! При посадке на судно спросите капитана о максимальной пассажировместимости и наличии спасательных жилетов!"

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

 

Теги: МЧС Самара

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