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Инспекторы ГИМС СО рассказали школьникам из Петра Дубравы об опасностях тонкого льда

1 декабря 2022 14:18
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Школьникам рассказали о действиях, которые необходимо предпринять в случае, если они станут очевидцами происшествия на льду, а также об основных способах самоспасения и правилах оказания первой помощи.

Инспекторы ГИМС посещают образовательные учреждения, где проводят с учащимися занятия по вопросам безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период.

Выход на лед водоемов всегда связан с риском для жизни. Скрепленный ночным морозом, днем лед быстро нагревается от просачивающейся через него талой воды и становится пористым и непрочным.

Об опасностях, которые подстерегают тех, кто любит прогуляться по неокрепшему льду, рассказали школьникам и представителям администрации п. Петра Дубрава Волжского района сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

С ребятами специалисты провели беседу на тему соблюдения правил безопасности у воды зимой и разобрали происшествия, которые чаще всего случаются при выходе на тонкий лед водоемов.

Школьникам рассказали о действиях, которые необходимо предпринять в случае, если они станут очевидцами происшествия на льду, а также об основных способах самоспасения и правилах оказания первой помощи.

В завершение встречи мальчикам и девочкам напомнили номера телефонов экстренных служб.

Сотрудникам администрации было рекомендовано установить предупредительные аншлаги о запрете выхода на лед водоемов и регулярно организовывать профилактические мероприятия, направленные на предупреждение происшествий с детьми, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

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