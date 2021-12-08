Я нашел ошибку
Главные новости:
Акция вызвала живой отклик по всей стране, а также, в 2020 году вошла в ТОП-100 лучших идей на форуме «Сильные идеи для нового времени».
В Самарской областной библиотеке для молодёжи подведут итоги Международной акции «Полк@ Победы - 2021»
Возможность бесплатно подключиться к интернету получили около 100 тысяч жителей.
Завершился первый этап проекта устранения цифрового неравенства в Самарской области
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области  сохранится туман при видимости 500 метров и мене
Фонд инвестирует до 20 млн рублей в стартапы ранних стадий. 
Венчурный фонд Самарской области вошел в тройку лучших фондов, инвестирующих в регионы
В новом году молодые люди смогут потратить «культурные» деньги не только на билет в театр, музей или консерваторию, но и на поход в кино!
«Пушкинская карта»: новые возможности для обладателей
Возбуждено уголовное дело.
Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 42 иностранца
По вопросам противоправных действий со стороны сотрудников Службы.
9 декабря сотрудники УФССП СО проведут «горячую» телефонную линию
Ещё 1002 жителя Самарской области стали победителями викторины.
Состоялся второй розыгрыш викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
-0.29
EUR 83.36
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Инспекторы ГИМС СО проводят профилактические рейды по местам любителей подледного лова

8 декабря 2021 16:11
159
С начала периода ледостава сотрудники ГИМС проводят усиленную работу по информированию населения об опасностях тонкого льда.

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области продолжают проводить профилактические рейды по местам любителей подледного лова на тему безопасного поведения на водоемах в зимний период.

С начала периода ледостава сотрудники ГИМС проводят усиленную работу по информированию населения об опасностях тонкого льда. Особое внимание уделяется рыбакам и несовершеннолетним детям.

Очередное профилактическое мероприятие прошло на лодочной станции, расположенной на ул. Ветлянской в Кировском районе Самары.

Несмотря на небольшую толщину льда, нашлись желающие испытать судьбу и выйти на водоем. Пренебрегая мерами безопасности, отчаянные смельчаки - любители зимней рыбалки, рискуя жизнью, выходят на еще недостаточно крепкий лед.

Коварность такого льда заключается в том, что на вид он кажется прочным. При этом на нем могут находится промоины, трещины. Особенно опасно ходить по льду в местах бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

С целью предупреждения несчастных случаев, инспекторы государственной инспекции по маломерным судам провели профилактические беседы с рыбаками, рассказали им про возможные трагические последствия, к которым может привести пребывание на непрочном льду, раздали памятки. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   пресс-служба облМЧС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
8 декабря 2021  13:51
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
247
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
8 декабря 2021  13:47
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
230
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
8 декабря 2021  13:37
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
233
Международный молодежный форум российских соотечественников вошел в число победителей Russian Event Awards
8 декабря 2021  12:58
Международный молодежный форум российских соотечественников вошел в число победителей Russian Event Awards
362
Самарцам со следующего года придется больше платить за капитальный ремонт
8 декабря 2021  10:14
Самарцам со следующего года придется больше платить за капитальный ремонт
286
Весь список