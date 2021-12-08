Инспекторы ГИМС СО проводят профилактические рейды по местам любителей подледного лова

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Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области продолжают проводить профилактические рейды по местам любителей подледного лова на тему безопасного поведения на водоемах в зимний период.

С начала периода ледостава сотрудники ГИМС проводят усиленную работу по информированию населения об опасностях тонкого льда. Особое внимание уделяется рыбакам и несовершеннолетним детям.

Очередное профилактическое мероприятие прошло на лодочной станции, расположенной на ул. Ветлянской в Кировском районе Самары.

Несмотря на небольшую толщину льда, нашлись желающие испытать судьбу и выйти на водоем. Пренебрегая мерами безопасности, отчаянные смельчаки - любители зимней рыбалки, рискуя жизнью, выходят на еще недостаточно крепкий лед.

Коварность такого льда заключается в том, что на вид он кажется прочным. При этом на нем могут находится промоины, трещины. Особенно опасно ходить по льду в местах бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

С целью предупреждения несчастных случаев, инспекторы государственной инспекции по маломерным судам провели профилактические беседы с рыбаками, рассказали им про возможные трагические последствия, к которым может привести пребывание на непрочном льду, раздали памятки.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Фото: пресс-служба облМЧС