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Инспекторы ГИМС СО призывaют любителей осенней рыбалки к осторожности

10 сентября 2023 18:57
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В самом разгаре сезон осенней рыбалки. На водоемах региона традиционно появляется большое количество рыболовов.

С наступлением осени внимание спасателей к водным объектам не снижается. В самом разгаре сезон осенней рыбалки. На водоемах региона традиционно появляется большое количество рыболовов. Между тем пребывание у воды и на воде в холодное время года также требует соблюдения определённых правил предосторожности.

На минувшей неделе в области произошло 2 происшествия на воде. Спасателям Поисково-спасательной службы удалось спасти 1 человека, еще 1 человек, к сожалению, погиб.

Чтобы избежать трагических случаев, рыболовам необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Помните, что алкоголь – главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными.

Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды – при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. Осень является самым непредсказуемым временем года, когда тихий и солнечный день за несколько минут может перейти в дождь и штормовой ветер. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

Главное при ловле с лодки – уметь плавать. Это умение поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях. Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, емкость для откачивания воды.

Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. На таких плавучих средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший «наезд» на острый край подводной коряги может привести к самым печальным последствиям.

Если при ловле с лодки вдвоем появилась необходимость поменяться местами, то следует делать это не спеша, несколько пригнувшись для поддержания равновесия, без резких движений, чтобы не накренить лодку и не залить ее водой. Если на водоеме гуляет высокая волна или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и там поменяться местами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:    ГУ МЧС СО

 

 

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