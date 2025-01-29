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Инспекторы ГИМС СО напомнили школьникам правила безопасности у водоемов

29 января 2025 15:27
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Инспекторы ГИМС посетили самарскую школу №166, где провели урок безопасности с учащимися.

С целью предупреждения происшествий на льду водоемов инспекторы Центра Государственной инспекции по маломерным судам регулярно посещают образовательные учреждения области, где проводят со школьниками занятия на тему безопасного поведения.

Чаще всего несчастные случаи с детьми происходят из-за отсутствия элементарных знаний безопасного поведения и отсутствия должного контроля со стороны взрослых.

Не так давно инспекторы ГИМС посетили самарскую школу №166, где провели урок безопасности с учащимися.

Ребята узнали, как определить прочность льда по внешним признакам, ознакомились с приемами оказания первой помощи утопающему, повторили номера вызова экстренных служб.

В завершение мероприятия сотрудники МЧС раздали школьникам памятки с основными правилами безопасности у водоемов, и ещё раз настоятельно порекомендовали не устраивать игр на льду, чтобы не допустить трагедии.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

Теги: Самара

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