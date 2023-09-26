Инспекторы ГИМС СО ежедневно патрулируют водоемы

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Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам региона не снижают контроля с водных объектов и, как и в летние месяцы, ежедневно патрулируют водоемы. Профилактические мероприятия направлены, в первую очередь, на недопущение происшествий и несчастных случаев.

С начала сентября в регионе зарегистрировано 3 происшествия на воде. 3 человека, к сожалению, погибли, еще 1 пострадавшего удалось спасти. Специалисты ГИМС провели 77 патрулирований, в ходе которых рассказывали гражданам о правилах поведения на воде и у воды, раздавали памятки, обучали навыкам использования подручных средств спасения.

Особое внимание инспекторы обращают на необходимость контроля за детьми со стороны взрослых. В зоне особого внимания также места, которые чаще всего посещают любители рыбной ловли. С ними сотрудники ГИМС проводят беседы о необходимости соблюдения правил поведения при рыбалке с лодки.

Проходят проверку и судовладельцы. Осмотру подлежат документы на управление судном, а также наличие спасательных средств на борту. Всем проинструктированным раздаются памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах и номерами телефонов вызова экстренных служб.

Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает жителей региона: только строгое соблюдение мер предосторожности – главное условие предотвращения несчастных случаев на водоемах.

Фото: ГУ МЧС СО