Я нашел ошибку
Главные новости:
Профилактические мероприятия направлены, в первую очередь, на недопущение происшествий и несчастных случаев.
Инспекторы ГИМС СО ежедневно патрулируют водоемы
Медработники призывают сделать прививку от гриппа своевременно.
Юные жители Самарской области проходят иммунизацию от гриппа
По поручению Дмитрия Азарова в рамках подготовки к выставке разработана концепция выставочной экспозиции нашего региона.
Жители Самарской области могут создать логотип Международной выставки ″Россия″ для своего региона
У нее есть шанс стать победительницей и главной звездой шоу «Классная тема!» на телеканале «Россия».
Учитель математики села Мусорка Самарской области вышла в полуфинал телешоу «Классная Тема!»
Зампред ЦБ РФ сообщил Губернатору о кадровых изменениях в структуре отделений банка.
В Самаре Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с представителями руководства Центрального банка РФ 
Направленные не только на ремонт дорог, но и на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение смертности на дорогах.
В Самарской области ведутся масштабные работы по обеспечению безопасности дорожного движения
Будут работать специалисты Самарского областного центра общественного здоровья.
Самарцев приглашают  на профилактическую акцию на Ленинградском спуске 
У некоторых из поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, часть электричек будет выведена из расписания.
Изменяется график движения пригородных поездов на направлении Самара – Жигулевское Море – Тольятти
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.15
0.11
EUR 102.25
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
В СОУНБ презентуют фотоальбом «Самара уходящая» Генриха Вайнгартена посвященный старой Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Инспекторы ГИМС СО ежедневно патрулируют водоемы

26 сентября 2023 19:10
66
Профилактические мероприятия направлены, в первую очередь, на недопущение происшествий и несчастных случаев.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам региона не снижают контроля с водных объектов и, как и в летние месяцы, ежедневно патрулируют водоемы. Профилактические мероприятия направлены, в первую очередь, на недопущение происшествий и несчастных случаев.

С начала сентября в регионе зарегистрировано 3 происшествия на воде. 3 человека, к сожалению, погибли, еще 1 пострадавшего удалось спасти. Специалисты ГИМС провели 77 патрулирований, в ходе которых рассказывали гражданам о правилах поведения на воде и у воды, раздавали памятки, обучали навыкам использования подручных средств спасения.

Особое внимание инспекторы обращают на необходимость контроля за детьми со стороны взрослых. В зоне особого внимания также места, которые чаще всего посещают любители рыбной ловли. С ними сотрудники ГИМС проводят беседы о необходимости соблюдения правил поведения при рыбалке с лодки.

Проходят проверку и судовладельцы. Осмотру подлежат документы на управление судном, а также наличие спасательных средств на борту. Всем проинструктированным раздаются памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах и номерами телефонов вызова экстренных служб.

Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает жителей региона: только строгое соблюдение мер предосторожности – главное условие предотвращения несчастных случаев на водоемах.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
26 сентября 2023  14:02
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
220
Самарцам начали навязывать ненужные услуги по поверке счётчиков
26 сентября 2023  13:29
Самарцам начали навязывать ненужные услуги по поверке счётчиков
451
В Самарской области на две трети сформирован шестой состав региональной Общественной палаты
26 сентября 2023  12:59
В Самарской области на две трети сформирован шестой состав региональной Общественной палаты
223
В Самаре закроют движение на участке улицы Самарской, в районе улицы Ярмарочной
26 сентября 2023  10:04
В Самаре закроют движение на участке улицы Самарской, в районе улицы Ярмарочной
233
Цель соглашения - укрепление взаимодействия между традиционными религиями, а также подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере религиозного образования.
25 сентября 2023  17:58
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве между исламской и православной академиями
1924
Весь список