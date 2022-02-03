Инспекторы ГИМС регулярно патрулируют водоемы области

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Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам регулярно патрулируют водоемы области, выявляя несанкционированные места выхода населения на лед, проводят беседы с любителями зимней рыбалки о правилах безопасности, призывают родителей не оставлять детей без присмотра.

На днях в Сызрани сотрудники ГИМС провели патрулирование в районе набережной Волга, где на льду реки обычно собирается большое количество рыбаков. В очередной раз рыболовам-любителям напомнили, что выход на лед опасен, чаще всего он бывает непрочным в районе мостов, ГЭС, и на других участках, где может треснуть под ногами. Толщина льда не везде одинакова и даже в местах прочного льда могут оказаться полыньи и промоины, а снежные осадки скрывают опасные участки на льду.

Инспектор ГИМС Михаил Бородин рассказал о мерах безопасности и средствах самоспасения, которые могут помочь в случае происшествия на льду:

- Перед походом на рыбалку необходимо ознакомиться с прогнозом погоды. При неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток на лед выходить ни в коем случае нельзя. Перед выходом из дома обязательно предупредите родных о том, куда вы идете. Возьмите с собой заряженный сотовый телефон и средства самоспасения. Лучше всего не отправляться на рыбалку в одиночку. Не следует употреблять алкогольные напитки. В нетрезвом состоянии любители подледного лова могут получить обморожение, или провалиться под лед из-за потери концентрации внимания.

Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области еще раз призывают жителей региона не выходить на лед водоемов. В регионе сохраняется вероятность возникновения несчастных случаев и происшествий, связанных с провалом людей под лед в местах несанкционированных ледовых переправ и массового лова рыбы. Берегите свою жизнь и здоровье, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС