Инспекторы ГИМС региона провели урок безопасности для студентов речного техникума 

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От правильного поведения людей на водных объектах зависит сохранение их жизни и здоровья. Поэтому сотрудники государственной инспекции по маломерным судам не устают информировать самарцев об основных правилах безопасности на замерзших реках и озерах области. На этот раз инспекторы ГИМС провели профилактическое мероприятие со студентами речного техникума.

У ребят как раз начался урок физкультуры, во время которого им предстояло пройти на лыжах по реке Самарка.

Перед тем, как выйти на лыжню, студенты прослушали инструктаж специалистов о правильном переходе через реки и озера в зимнее время, о том, как оказывать первую помощь и вести себя, если провалился под лед.

Ребята узнали, что при переходе через водоем надо отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук, перекинуть сумку или рюкзак на одно плечо, чтобы вовремя сбросить с себя весь балласт. Человека, провалившегося под лед, можно вытащить с помощью подручных средств, например, шарфа или палки.

«С ноября 2021 по март 2022 года на водных объектах области произошло 8 происшествий. К концу прошлого года цифра увеличилась почти в 10 раз. Произошло 89 несчастных случаев, погибли 60 человек, в том числе 3 детей. 75 пострадавших удалось спасти. Чтобы печальная статистика происшествий на воде не пополнялась, мы еженедельно проводим подобные уроки безопасности в образовательных учреждениях региона. В Самарской области большое количество рек и озер, поэтому школьники и студенты обязательно должны знать и соблюдать правила безопасности на водных объектах в любое время года», - отметила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС СО Наталья Нестерова, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО