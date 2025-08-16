Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках

77

Несмотря на конец лета, пляжи всё ещё полны людей.

Статистика показывает, что большинство несчастных случаев происходят на необорудованных пляжах и часто связаны с алкоголем. Люди также любят отдыхать в одиночку, что увеличивает опасность.

Купание в диких местах – рискованное занятие. Дно может быть не исследовано, возможны ямы или обрывы. В воде могут быть посторонние предметы, которые приведут к травмам при нырянии. Кроме того, рядом нет спасателей, которые могут помочь в случае беды.

Уважаемые жители Самарской области! Купайтесь только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели. Не заходите в воду в нетрезвом состоянии. Если не умеете плавать, будьте осторожны. Следите за детьми.

Берегите себя и своих близких!