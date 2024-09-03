Инспекторы ГАИ СО проводят мероприятия в рамках акции «Внимание дети! Дорога в школу!»

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Участникам дорожного движения напоминают о соблюдении мер безопасного поведения на дорогах.

В рамках широкомасштабной профилактической акции «Внимание - дети! Дорога в школу!» сотрудники Госавтоинспекции Самарской области проводят профилактические мероприятия с детьми и их родителями.

Так, в селе Кошки сотрудники полиции совместно с волонтерами Победы провели акцию по обеспечению детской дорожной безопасности и напомнили юным пешеходам о соблюдении правил дорожного движения, объяснили, как важно слушать и слышать то, что происходит вокруг, почему нельзя неожиданно выбегать на проезжую часть, и какие опасности могут поджидать невнимательного пешехода.

В Шенталинском районе полицейские Отделения Госавтоинспекции территориального органа посетили воспитанников детского сада.

Сотрудники полиции объяснили ребятам, как важно переходить дорогу по пешеходному переходу и только в сопровождении взрослого. Госавтоинспекторы напомнили дошколятам, какие меры безопасности необходимо соблюдать при езде на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности.

Госавтоинспекторы Межмуниципального отдела МВД России «Борский» провели беседы с водителями-родителями о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств и напомнили, что безопасность детей в автомобиле — это ответственность взрослых.

Инспекторы ДПС вручили водителям и родителям памятки по правилам дорожного движения и напомнили о необходимости строго соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными на пешеходных переходах, особенно в близи детских образовательных учреждений. Юным пассажирам и пешеходам вручили светоотражающие элементы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГАИ МВД СО