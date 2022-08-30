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Инклюзивный ресурсный центр провел третью экспедицию на Байкал

30 августа 2022 17:46
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Её участниками стали люди с инвалидностью и без из шести регионов России, включая Самарскую область.

В августе 2022 года самарский «Инклюзивный Ресурсный Центр» провёл третью экспедицию в Байкальский заповедник. В этом году сибирское море посетили самые активные участники туристических выездов «ИРЦ» этого сезона. Всего в состав экспедиции вошли 14 человек, 7 из них – с инвалидностью. На Байкал поехали ребята из Самарской, Ульяновской и Иркутской областей, Республик Крым и Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа.

Организаторы подошли к подготовке основательно и, традиционно, сделали путешествие комфортным как для участников с инвалидностью, так и без. Мероприятие провели в рамках проекта «iГород» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Экспедиция прошла с 1 по 15 августа. Её основной темой инклюзивной стало эковолонтёрство. Задачи были подобраны таким образом, чтобы маломобильные участники могли наравне со всеми заниматься полезным делом. Например, работать в местном визит-центре и непосредственно на природе: сортировать книги в библиотеке, полоть траву, красить деревянные перила и лестницы, улучшать экотропы и это далеко не все.

— В заповеднике работает более 100 сотрудников, но по тем или иным причинам они не могут сделать ту работу, что делаете вы. И за это хотим вас поблагодарить. Вы нужны здесь,ваша работа нужна. Мы это ценим. Приезжайте к нам ещё, — обратился к участникам экспедиции директор Байкальского заповедника Василий Сутула.

Помимо выполнения различных работ, путешественники ходили на лекции и экскурсии, организованные сотрудниками Байкальского заповедника. Так кандидат биологических наук,старший научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова Михаил Колобов рассказал ребятам, как проводится экологический мониторинг Байкала, а о местной природе и истории прибайкальских земель – узнали во время экскурсии в местный музей. Не обошлось и без весёлых интерактивов: ребята участвовали в шоу талантов, учили и исполняли национальные танцы, раскрашивали камушки, собранные на берегу и многое другое. Разумеется, каждый день путешественники уделяли время купанию в Байкале. «Сначала вода кажется обжигающе холодной, но со временем к этому привыкаешь и перестаёшь мёрзнуть», — говорят участники экспедиции. Быстрее освоиться пловцам помогла погода: по словам членовкоманды «Большой Байкальской тропы», нечасто на берегах озера бывает так тепло и солнечно в это время года. Участники верят, что причиной хорошей погоды стал их дружественный и позитивный настрой.

Выходные ребята проводили также интересно: побывали на станции кольцевания птиц, где учёные ведут учёт популяции пернатых, посетили охраняемую зону для байкальских соболей, ходили в мини-поход на водопады. Во время пути участники ближе знакомились с сибирской природой, лесами и их обитателями. Например, смогли увидеть следы медведя, а также шерсть на дереве, об которое тот чесался, познакомились с бурундуками, попробовали ягоды и выпили чистейшей воды прямо из озерца, образованного водопадами.

Экспедиция завершилась 15 августа. Она оставила незабываемые впечатления у всех её участников.

– Байкал – невероятное место, куда хочется возвращаться снова и снова. Ты отдыхаешь душой и телом несмотря на то, что работаешь. Работу, кстати, дают не сложную, а интересную, – рассказала Дарья Неретина, участница экспедиции. – Здесь царит атмосфера дружбы, поддержки друг друга. Я не забуду наши веселые посиделки у костра, купание в озере и долгие прогулки по берегу. Если у вас будет возможность – приезжайте на Байкал. Поверьте, домой вы вернетесь совершенно другим человеком. И пусть для вас не будет существовать никаких препятствий!

В следующем году «Инклюзивный Ресурсный Центр» планирует развивать инклюзивный туризм и организовать четвертую экспедицию к великому озеру России, сообщает пресс-служба ММОО "Инклюзивный ресурсный центр".

 

Фото:    пресс-служба ММОО "Инклюзивный ресурсный центр"

 

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