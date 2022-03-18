Информация по разблокировке социальных карт 

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15 марта Губернатором Самарской области принято постановление, в соответствии с которым снято ограничение по блокировке социальных транспортных карт для жителей в возрасте 65+.

Гражданам,имевшим неиспользованные поездки на момент блокировки карты, перенос поездок будет осуществляться в автоматическом режиме без обращения в офисы ООО «Объединенная транспортная карта».

Для переноса неиспользованных поездок на март 2022 года необходимо с 16 по 20 марта включительно воспользоваться картой (приложить её к валидатору кондуктора).

Для переноса неиспользованных поездок на апрель 2022 года необходимо воспользоваться картой (приложить её к валидатору кондуктора) с 21 марта по 10 апреля 2022 года.

Внимание!

В связи с отменой блокировки социальных транспортных карт пополнение карт с апреля месяца будет осуществляться с 11 числа предшествующего месяца по 10 число текущего месяца включительно.

Фото: администрация Самары