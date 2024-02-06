Информация от аппарата Уполномоченного по правам человека в регионе: планируется доставка гуманитарного груза

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Отправка гуманитарного груза планируется 19 февраля, в преддверии Дня Защитника Отечества, который приобретает сегодня особое, сильное звучание. Это не только день мужественности и доблести, но и день благодарности Героям за нашу безопасность, за службу Родине!

Хотелось бы поздравить самарцев, зарядить оптимизмом, уверенностью в нашей поддержке.

Если вы посчитаете возможным и необходимым принять участие в этой гуманитарной акции, прошу обратиться в нашу приемную граждан:

г. Самара, ул. Маяковского, д. 20,

телефон - 8(846)337-29-03,

Ombudsman.Samara@yandex.ru