Информация о явке избирателей губернии 9 сентября на 15:00

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На 15:00 явка на выборах губернатора Самарской области составила 31,18%.

В Самаре проголосовали 231 919 человек (25,21% от общего числа избирателей).

В Тольятти свой выбор сделал 86 591 избиратель (16,51%).

В малых городах Самарской области проголосовали 145 600 человек, что составляет 36,10%.

Самую высокую явку по-прежнему показывают жители сельских районов, где уже проголосовало больше половины избирателей. По данным на 15:00 283 447 сельчан посетили избирательные участки, (51,59%).

Фото: скриншот видео