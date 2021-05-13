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Информационный центр акции «Ночь музеев-2021» работает в Самаре

13 мая 2021 17:12
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Он находится на пересечении улиц Ленинградская и Куйбышева.

В субботу, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021». В этом году арт-площадки города подготовили для посетителей более 100 культурных событий* : экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и спектакли.

Благодаря разнообразной программе каждый посетитель «Ночи музеев» найдет свой праздник, свой музей, свою экскурсию. Помогут сориентироваться в многообразии волонтеры культуры. Они будут работать на площадках акции, пешеходной улице Куйбышева, в музейном автобусе и информационном центре.

Информационный центр акции в этом году появился впервые. Он находится на пересечении улиц Ленинградская и Куйбышева. Время работы пункта 13 и 14 мая с 15.00 до 20.00 и 15 мая с 12:00 до 24:00. Волонтеры расскажут о площадках, где проходит акция, и программах, которые подготовили арт-пространства.

Акция «Ночь музеев» стартует в 13.00. До 17.00 проводится детская программа, с 17.00 до 23.00-24.00 – основные мероприятия, в том числе и на улице Куйбышева, которая 15 мая станет пешеходной. Подробная программа размещена по ссылке.

Для удобства горожан с 15.00 до 23.30 (с интервалом в 30 минут) от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади» будет курсировать специальный автобус, который охватит основные площадки.

Впервые в этом году будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии. Для жителей города подготовлено более 20 маршрутов. Обращаем внимание, что участие в экскурсиях возможно по предварительной записи. Количество мест в группах ограничено. Информация о маршрутах и телефонах для записи на экскурсии размещена по ссылке.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара “Ночь музеев-2021”

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