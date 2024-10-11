Имущественные налоги: региональная налоговая служба на вебинаре расскажет о налоговых уведомлениях и льготах

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14 октября в 11.00 состоится вебинар по теме: «Имущественные налоги: какие сведения представлены в налоговом уведомлении, какие льготы предусмотрены и как узнать о налоговых ставках». Напомним, что встречи с налогоплательщиками проводятся еженедельно по инициативе УФНС России по Самарской области в рамках цикла мероприятий по вопросам получения и исполнения налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов.

Спикер мероприятия: заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Голубева.

В программе вебинара:

Что такое налоговое уведомление, какие сведения в нем представлены и в какой срок необходимо его исполнить?

Как узнать о налоговых ставках и кто имеет право на льготы?

Какие льготы и вычеты предусмотрены по имущественным налогам (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц) и какие внедрены новшества?

Какие льготы имеют семьи с детьми, как оплатить налоги за несовершеннолетнего ребенка и какие сервисы ФНС России помогут при оплате налогов?

Ответы на вопросы.

Время проведения вебинара: 11.00 – 12.00. Участие – бесплатно. Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://my.mts-link.ru/j/15690865/1937780342. В ходе трансляции специалист регионального налогового ведомства подробно ответит на все поступившие вопросы по тематике имущественных налогов физических лиц от участников вебинара заранее в разделе «Задайте вопрос ведущему» и во время прямого эфира, сообщает пресс-служба УФНС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области