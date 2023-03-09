Иметь в телефоне цифровое удостоверение личности хотел бы только 1 из 4 самарцев 

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Цифровое удостоверение личности в смартфоне хотят иметь только 25% самарцев. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрабатывает законопроект о цифровом удостоверении личности — его можно будет предъявить в виде QR-кода на смартфоне в ряде бытовых ситуаций. Несмотря на очевидное удобство использования, иметь в телефоне цифровой аналог паспорта хотели бы только 25% самарцев, тогда как 64% отказались бы от этого нововведения. Свою позицию опрошенные чаще всего аргументируют соображениями безопасности данных.

Тех, кто не против загрузить в свой смартфон цифровое удостоверение личности, больше среди опрошенных до 34 лет, чем среди респондентов старше 45-ти (34% против 24% соответственно). Мужчины одобряют нововведение чаще женщин (28% против 23%).

Электронные трудовые книжки давно не новость. Какие еще документы необходимо перевести в электронный формат? Чаще всего горожане выступают за оцифровку полисов ОМС (53%), СНИЛС (46%), ИНН (40%) и медкарт (34%). Каждый третий предлагает ввести электронные водительские права, еще 32% — свидетельство о рождении.

Однако в целом мнения горожан относительно введения электронных документов разделились: 42% выступают против этого, тогда как 35% настаивают на цифровизации при параллельном использовании бумажных аналогов. Только 15% опрошенных являются сторонниками полной замены традиционных документов на электронные.

Поддерживающих тотальное введение цифровых документов среди мужчин больше, чем среди женщин (19% против 12% соответственно). Респонденты старше 45 лет чаще других голосуют за осторожную диджитадицию с продолжением использования бумажных аналогов (51%).

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