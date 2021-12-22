ИК-3 Самарской области посетили представители православного и мусульманского духовенства

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В исправительную колонию № 3 совершили рабочую поездку муфтий Самарской области, председатель Регионального духовного мусульман Самарской области Талип-хазрат Яруллин, председатель отдела тюремного служения Самарской епархии протоиерей Сергий (Пушкарев), которых сопровождал помощник начальника управления по организации работы с верующим Игорь Вознесенский. В ходе визита гости встретились с представителями православной и мусульманской общин осужденных.

В православном храме колонии протоиерей Сергий вместе со священниками протоиереем Георгием Козиным и протоиереем Виктором Мартовым совершили божественную литургию.

Отцом Сергием в храм была доставлена святыня – ковчег с частичками мощей 18 святых, среди которых апостол Павел, апостол Петр, Николай Чудотворец, Георгий Победоносец и др. Верующим из числа осужденных и сотрудников была предоставлена возможность прикоснуться к святыне.

В заключение состоялась рабочая встреча с начальником учреждения подполковником внутренней службы Максимом Мищенко, на которой обсуждались вопросы повышения эффективности взаимодействия, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области