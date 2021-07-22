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ИК № 29 Самарской области поставляет постельное белье в один из пансионатов для ветеранов труда

22 июля 2021 16:31
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Рабочие из числа осужденных в течение двух месяцев изготовят свыше полутора тысяч комплектов постельного белья на сумму более двух миллионов рублей.

Контракт на пошив пододеяльников, наволочек и простыней на резинке был заключен с одним из пансионатов для ветеранов труда. 

Согласно условиям контракта рабочие из числа осужденных в течение двух месяцев изготовят свыше полутора тысяч комплектов постельного белья на сумму более двух миллионов рублей. Необходимую профессиональную подготовку они получили на базе центра трудовой адаптации. Швейное производство в колонии оснащено современным оборудованием.

На пошиве задействовано 15 осужденных.

По словам заместителя начальника УИС Самарской области подполковника внутренней службы Александра Лепилина, производственные мощности колонии позволяют при необходимости увеличить объемы производства, поэтому подразделение УФСИН готово принимать новые заказы.

 

Пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

Теги: постельное белье изготовление ИК № 29

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