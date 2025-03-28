Игры Движения Самарский КВН в апреле

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12 и 16 апреля- 1/8 Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»

2, 8 и 21 апреля - 1/8 Официальной лиги Международного союза КВН «Тольятти»

14, 18, 22, 24 апреля – финалы дивизионов Детского КВН Самарской области

Бесплатные пригласительные билеты на игры на сайте - kvnsamara.ru



Центральная лига Международного союза КВН «Самара»

12 и 16 апреля в 19:00 состоятся игры 1/8 Центральной лиги Международного союза КВН «Самара». За проход в следующий этап будут бороться 14 команд со всей России и Республики Беларусь. На сцене КРЦ «Звезда» КВНщики сыграют три конкурса: «приветствие», «ситуация» и «домашнее задание». Ведущий игры – Александр Волохов, актер, абсолютный чемпион МС КВН в составе команды «СОК».

12 апреля

«Сборная Севастополя», Севастополь

«Запах Груши», Санкт-Петербург

«Не Лужа», Казанский государственный энергетический университет, Казань

«Сборная Самарского Политеха», Самарский государственный технический университет, Самара

«Туматч», Филиал ПАО ИЛ «Авиастар», Ульяновск

«О», Оренбургский государственный университет, Оренбург

«Южный Урал», Оренбургская область и Республика Башкортостан

16 апреля

«Изменяя внутренний мир», Москва

«Соня Эриксон», Республика Беларусь, Минск

«Не Беспокоить», Государственный университет просвещения, Москва

«Уфа», Уфа

«Лос Анжелес Лейкерс», Оренбургская область

«Сборная Сочи», Сочи

«Проекция Гаусса-Крюгера», Московский государственный университет геодезии и картографии, Москва

В 2024 году на юбилейном Международном фестивале команд КВН лиге «Самара» присвоен статус Центральной лиги МС КВН. Центральные лиги являются основными базами подготовки команд для телевизионных лиг МС КВН. Попадание команды в Центральную лигу является признанием заслуг команды и ее уровня. Игры лиги проходят при поддержке Правительства Самарской области и Администрации г.о. Самара.

По вопросам аккредитации обращаться не позднее 15:00 в день мероприятия: +79171528799 - Валерия.



Официальная лига Международного союза КВН «Тольятти»



2, 8 и 21 апреля в 19:00 в МАУ «КЦ «АВТОГРАД» г.о. Тольятти откроется сезон Официальной лиги МС КВН «Тольятти». Команды из Самарской области и соседних регионов сыграют конкурс «приветствие». Ведущий игры – Николай Ентураев, команда КВН «Волжане», Высшая лига МС КВН.



02 апреля

«Волга» - Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара;

«Уточкин имени команды» - АО «Тольяттиазот», Тольятти;

«Сердце России» - Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара;

«Сборная факультетов» - Самарский государственный технический университет, Самара;

«Заводной состав» - ООО «Тольяттикаучук», Тольятти;

«Террагрейд» - Отрадненский нефтяной техникум, Отрадный;

«Энергетики» - ГАПОУ «Строительно-энергетический колледж им. Петра Мачнева», Самара.

08 апреля

«Обычные парни» - Самара;

«Только на Вы» - Самарский государственный институт культуры, Самара;

«Метике Попо» - Самара;

«Второе дыхание» - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара;

«Жигулевский заповедник» - Самара;

«Дочка» - Тольятти;

«Профком» - Самарский государственный технический университет, Самара.

21 апреля

«Волжский проспект» - Сборная Самарского юридического института ФСИН России и Управления ФСИН России по Самарской области, Самара;

«ITигры» - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара;

«Эдвайс» - Вавиловский университет, Саратов;

«На крыло» - ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Николая Егоровича Жуковского и Юрия Алексеевича Гагарина», Сызрань;

«48 дюймов» - АО «Транснефть – Приволга», Самара;

«ДИВО» - Самарский государственный социально-педагогический университет, Самара;

«Сборная Авиастар» - Филиал ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» - Авиастар, Ульяновск;

«Тэсти» - Пензенский государственный университет, Пенза.



Напомним, что в 2024 году лиге присвоен статус Официальной. Игры проходят при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодежной политики Самарской области. По вопросам аккредитации обращаться не позднее 15:00 в день мероприятия: +7 (960)849-96-16 - Анастасия.



Детский КВН Самарской области

14, 18, 22, 24 апреля в разных городах региона пройдут финалы дивизионов Детского КВН Самарской области. По итогам которых определятся чемпионы, которые сыграют в Суперкубке и поборются за сертификат на поездку на Международный фестиваль детских команд КВН. Юные КВНщики продемонстрируют свои таланты свои таланты в конкурсах «приветствие» и «сказка». Ведущие игр - Николай Ентураев, команда КВН «Волжане», Высшая лига МС КВН, Леонид Копичай, абсолютный чемпион МС КВН в составе команды «СОК».

14 апреля

Северо-Восточный дивизион

15:00, Кинель, Городской Дворец культуры



«Умняшки», ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы

«То, что нужно», МБОУ Школа № 175 городского округа Самара

«Шаг вперед», ГБОУ СОШ №6, г.о. Отрадный

«Космос», «Городской Дом культуры» г.о. Кинель

«Ярко-красный», ГБОУ СОШ с. Красный Яр



18 апреля

Юго-Западный дивизион

15:00, Новокуйбышевск,

ТКК «Дворец культуры»



«Уже сейчас», Школа №77 г.о. Самара

«Будущее Самары», Школа №72, г.о. Самара

«Тихий омут», Школа № 4 г.о. Чапаевск

«Жители города Н», Школа №3 г.о. Новокуйбышевск

«Днем с огнем», Школа №2, село Приволжье

22 апреля

Самарский дивизион

18:00, Самара, КРЦ «Звезда»



«Пятница 13», МБОУ Школа № 13 г.о.Самара

«План Б», МБОУ Школа № 176 г.о.Самара

«Ильинка», МБОУ Школа №12 г.о. Самара

«Перспективочка», МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара

«Дело было», МБОУ Школа №114 г.о. Самара

24 апреля

Тольяттинский дивизион

18:00, Тольятти, ДДЮТ



«Мармеладки», Школа №13 г.о. Тольятти

«Ну, вы поняли», «Общеобразовательный центр «Школа»

«Дети Галактики», Образовательный Центр «Галактика» г.о. Тольятти

«ЧоКаВо», Школа 93 г.о. Тольятти

«Арткласс», Частная школа искусств «Арткласс», Самара

«Навигаторы», Молодежный инициативный совет «Навигаторы будущего», Тольятти



Детский КВН Самарской области известен во всей стране – именно здесь растут действующие чемпионы телевизионного шоу «КВН. Дети» и участники Всероссийской юниор лиги, показывая высокий результат.



Напомним, что в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодежной политики Самарской области проводится Детский КВН Самарской области — это социально-значимый проект, охватывающий муниципалитеты Самарской области, путем проведения чемпионатов в четырех дивизионах - Самарский, Тольяттинский, Северо-Восточный, Юго-Западный. Детский КВН – это система обучения школьников, включающая в себя основы сценического мастерства, авторского дела, режиссуры, хореографии, вокала и других видов творчества.

Фото: Движение Самарский КВН