"Игры будущего" посмотрели более миллиарда человек

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В Казани проходят первые в истории "Игры будущего"., – соревнования в концепции фиджитал, которая объединяет классический спорт и киберспорт. Турнир вызвал большой зрительский интерес во всем мире, пишет Смотрим.

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что церемонию Открытия "Игр будущего" посмотрели в прямом эфире более миллиарда человек. Большую аудиторию собирают и другие трансляции из Казани.

"За церемонией Открытия "Игр будущего" следили более миллиарда зрителей. В Казань приехали более 2000 спортсменов из 107 стран мира. Многие страны готовы принять следующие "Игры будущего" у себя, два президента заявили об этом в прямом эфире", – приводит слова Дмитрия Чернышенко РИА Новости.

"Зрительский интерес продолжает оставаться большим. А ведь это только середина соревнований, 3 марта нас ждет церемония Закрытия. Уже создана международная федерация фиджитал-спорта, на проведение вторых "Игр будущего" претендуют восемь стран", добавил Дмитрий Чернышенко.