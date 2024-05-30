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Игорь Комаров вручил орден «Родительская слава» семье из Чувашии

30 мая 2024 14:43
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Супруги рассказали полпреду, что воспитывают 9 детей. Ребята очень гордятся своими родителями, помогают им во всем, стараются быть похожими на них.

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров по поручению Главы государства Владимира Путина вручил многодетным родителям Ольге и Сергею Шишовым государственную награду Российской Федерации – орден «Родительская слава».

«Глядя на вашу большую и дружную семью, сразу понятно: в вашем доме царит взаимопонимание, взаимная поддержка и любовь. Важно, что вы воспитываете детей в духе традиционных российских духовно-нравственных ценностей и патриотизма», – сказал Игорь Комаров.

Супруги рассказали полпреду, что воспитывают 9 детей. Ребята очень гордятся своими родителями, помогают им во всем, стараются быть похожими на них. У семьи Шишовых разработан герб и даже есть свой девиз: «Семья – опора наша и покров. Живем, храня Надежду, Веру и Любовь!». Дети принимают активное участие в жизни школы, являются многократными лауреатами и победителями городских, межрегиональных и Всероссийских конкурсов хорового пения, творческих работ, культурно-просветительских программ.

«Уверен, что семейные ценности и высокие нравственные идеалы, которые вы прививаете своим детям, обязательно реализуются в их делах и поступках, когда они повзрослеют», – сказал Игорь Комаров.
В семье бережно хранят и восстанавливают историю рода. Шишовы собирают исторический фотоархив, включающий кадры, на которых запечатлены не только члены семьи, но и предки, а также предметы старины, культуры, традиций и быта. «История каждого предмета – история человека и его семьи, история народа, история Отечества», – считает Ольга Шишова. К исследовательской работе по изучению истории страны активно привлекаются и дети.

Игорь Комаров напомнил, что Президент России Владимир Владимирович Путин 2024 год объявил Годом семьи. Давая старт этому событию, Глава государства отметил, что «семья вновь обретает в российском обществе высокий нравственный смысл». Полпред поблагодарил родителей за их труд, пожелал семье Шишовых крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Напомним, в Самарской области, где с 2009 года семьи награждаются Президентскими орденом и медалью ордена «Родительская слава», 17 семей награждены орденом «Родительская слава» и 19 семей – медалью ордена «Родительская слава».

Одна из таких самарских семей хорошо знакома жителям нашего региона – семья Савиных стала участницей уникального мультимедийного проекта, посвящённого Году семьи «Родина начинается с семьи». Проект был реализован Правительством Самарской области совместно с медиахолдингом СОВА. 13 семей, более 100 участников, 3 недели съемочного процесса, мегабайты фотоматериалов и многочасовые рабочие видеоматериалы стали основой мультиформатного проекта, в который вошли календарь на 2024 год с фотографиями участников, ярким рассказом об их семье, QR-кодом, ведущим на страницу спецпроекта «Родина начинается с семьи», а также серия видеопрезентаций о каждой семье.

Орден «Родительская слава» – государственная награда Российской Федерации, учреждённая Указом Президента от 13 мая 2008 года, заменила ранее упразднённый орден «Материнская слава». Им награждают многодетных родителей или усыновителей. Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырёх и более детей, которые являются гражданами РФ. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.08.2022 №1488 при награждении орденом «Родительская слава» предусмотрена единовременная выплата в размере 500 тыс.рублей из федерального бюджета, при награждении медалью ордена «Родительская слава» единовременная выплата составляет 200 тыс.рублей.

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

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