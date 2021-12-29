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Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний», инициированной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». Воспитанники детских домов, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилые люди, испытывающие трудности, в канун Нового года получают подарки. Акция проходит на всей территории России, в том числе в Приволжском федеральном округе.

Полпред Игорь Комаров снял с новогодней елки открытку, в которой десятилетняя Ксения Демина из многодетной семьи, проживающая в городе Балахна Нижегородской области, попросила профессиональные коньки для шорт-трека. Ксения с 7 лет занимается спортом и добивается успехов, имеет множество наград. Сейчас девочка мечтает выступать за сборную России и занимать призовые места.

По поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО заветный подарок Ксении Деминой вручил главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин. Кроме того, у Ксении есть брат и сестра, которые также получили новогодние подарки от полпреда.

«Благотворительная акция «Елка желаний» – добрая традиция. Каждый из нас может помочь исполнить мечту. В Приволжском федеральном округе тысячи людей участвуют в этой благородной акции и помогают нашим маленьким гражданам стать счастливее. Я приглашаю всех неравнодушных людей принять участие в ней», – обратился к жителям округа Игорь Комаров.

Чтобы исполнить чью-то мечту, нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф, затем снять открытку с интерактивной ёлки и следовать инструкции.

Фото: пресс-служба ПФО