Игорь Комаров поздравил женщин ПФО с 8 Марта

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Полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе обратился к женщинам в честь праздника весны.

Дорогие женщины!



От всего сердца поздравляю вас с праздником весны, с 8 Марта!

Этот день - еще один прекрасный повод поблагодарить вас за ежедневное терпение, заботу и любовь. Для каждого мужчины внимание и поддержка любимой женщины бесценны. Вдохновляя нас, вы сами достигаете больших успехов. В экономике и политике, в науке и искусстве, на производстве вы доказываете: чисто мужских профессий не существует. И ваше обаяние помогает вам в семье и на работе.



Искренне желаю всем здоровья, счастья и, конечно, любви! Пусть близкие и родные окружают вас заботой и вниманием!