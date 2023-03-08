Я нашел ошибку
Главные новости:
В МЧС отметили, что к спасательной операции были привлечены 14 человек. Также задействованы шесть единиц спецтехники.
В Ленинградской области 50 рыбаков на двух льдинах отрезало от берега Финского залива
Объявлен желтый уровень опасности.
Ночью и днем 9 марта в Самарской области ожидается усиление южного ветра
Искренне желаю всем здоровья, счастья и, конечно, любви! Пусть близкие и родные окружают вас заботой и вниманием!
Игорь Комаров поздравил женщин ПФО с 8 Марта
В этот день, знаменующий наступление весны, мы отдаём дань восхищения женской красоте и мудрости.
Начальник ГУ МЧС СО Олег Бойко поздравил женщин региона с праздником
В самарской галерее "Виктория" 9 марта откроется выставка "Внимание, дети"
В самарской галерее "Виктория" 9 марта откроется выставка "Внимание, дети"
В Самаре под охрану взяли Дом с атлантами и Особняк Зеленко
В Самаре под охрану взяли Дом с атлантами и Особняк Зеленко
В России создали тест-анализатор для оперативного выявления вирусов
Самарец нашел банковскую карту жительницы Новокуйбышевска и начал тратить ее деньги
Самарец нашел банковскую карту жительницы Новокуйбышевска и начал тратить ее деньги
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.01
EUR 80.55
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Игорь Комаров поздравил женщин ПФО с 8 Марта

8 марта 2023 14:55
102
Искренне желаю всем здоровья, счастья и, конечно, любви! Пусть близкие и родные окружают вас заботой и вниманием!

Полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе обратился к женщинам в честь праздника весны.

Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляю вас с праздником весны, с 8 Марта!
Этот день - еще один прекрасный повод поблагодарить вас за ежедневное терпение, заботу и любовь. Для каждого мужчины внимание и поддержка любимой женщины бесценны. Вдохновляя нас, вы сами достигаете больших успехов. В экономике и политике, в науке и искусстве, на производстве вы доказываете: чисто мужских профессий не существует. И ваше обаяние помогает вам в семье и на работе.

Искренне желаю всем здоровья, счастья и, конечно, любви! Пусть близкие и родные окружают вас заботой и вниманием!

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
8 марта 2023  08:00
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
312
Также участие в беседе приняла региональный сервисный уполномоченный, общественный советник Губернатора Самарской области Наталья Полянскова.
7 марта 2023  15:46
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили программу «Возвращение», которая сейчас прорабатывается в Самарской области
1477
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
7 марта 2023  12:47
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
366
Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами
7 марта 2023  09:41
Дмитрий Азаров поддержал инициативу жен военнослужащих о предоставлении отпуска одновременно с супругами
658
В текущем году ввести в эксплуатацию в регионе намерены 24 крупных социальных объекта.
6 марта 2023  19:11
В Самарской области наращивают темпы строительства социальных объектов
575
Весь список