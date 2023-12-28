Идея четырехдневной рабочей недели набирает популярность в России

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Идея работать только четыре дня в неделю становится все популярнее в России. По данным "Авито Работа", ее поддерживает 76% работников. Но с сохранением заработной платы.

И это ключевой момент. Сторонников идеи станет меньше, если из-за дополнительного выходного снизится доход, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. "Любые предложения, способные повлиять на доход, воспринимаются работниками с недоверием", - поясняет он.

Скептически к идее ввести четырехдневку относятся старшие сотрудники. Молодежь уверена, что это повысит и эффективность личной работы и компании в целом. При этом те, кто уже сегодня работают неполный день или по свободному графику, - отнеслись к идее нейтрально, пишет РГ.

В мире уже перешли к изменению законодательства. В Трудовом кодексе Казахстана с июля этого года появится норма о четырехдневной рабочей неделе. Законодательством этой страны предусмотрены пятидневная, шестидневная и неполная рабочая неделя. Первой страной, закрепившей законодательно четырехдневную рабочую неделю, в конце 2022 года стала Бельгия.

Ранее на четырехдневную рабочую неделю перешел испанский город Валенсия. В этом городе на целый месяц отменили понедельники. Это первый случай в истории, когда на такой график перешел целый город. В феврале 2023 г. в Великобритании подвели итоги масштабного эксперимента. Из 61 компании, участвовавшей в шестимесячном исследовании по внедрению четырехдневной рабочей недели, 56 компаний решили продлить эксперимент, а 18 официально закрепили использование четырехдневной рабочей недели.

В России эксперимент по внедрению четырехдневки провела группа "Совкомбанк". За неделю работы по графику 4х3 76% сотрудников полностью выполнили рабочую норму, 20% - перевыполнили и только 4% не успели справиться с поставленными задачами.

Работодатели вынужденно много экспериментировали с графиками сотрудников с начала пандемии, отмечает Дмитрий Дударев, директор по персоналу КРОС. Но четырехдневка закрепилась не более чем у 1% работодателей.

В России обсудить вариант сокращения рабочих часов в неделю предлагала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она считает, что пятница могла бы стать коротким днем, чтобы работники уходили домой после обеда. О возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю впервые публично высказался премьер Дмитрий Медведев, выступая на 108-й сессии Международной конференции труда в Женеве в июне 2019 года.