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И мама, и предприниматель: самарчанка развивает швейную студию с господдержкой

22 августа 2024 09:45
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Влада Власова развивает собственную швейную студию, в которой передает свой опыт юным мастерицам.

Начинающая предпринимательница из Самары Влада Власова развивает собственную швейную студию, в которой передает свой опыт юным мастерицам.

Такой проект был ее детской мечтой - полтора года назад самарчанка решилась на старт в предпринимательстве. Сегодня в небольшой студии занимаются девочки от 7 до 14 лет. Они учатся работать со швейной машинкой, осваивают изготовление простых аксессуаров: косметичек, масок для сна, украшений для интерьера. В группах всего по четыре человека – чтобы была возможность уделить внимание каждой ученице.

«У нас с воспитанницами еще много идей, как совершенствовать своё мастерство, – рассказывает о планах владелица студии. - Мы думаем о сотрудничестве с другими мастерами и организациями. Например, хочу научить девочек, как давать вторую жизнь старым вещам; как не просто создавать изделия, а уметь красиво их упаковать и презентовать».

Но чтобы о студии говорили, и приходили брать уроки – необходимо развивать один из самых действенных инструментов продвижения – социальные сети. Это направление для бизнес-леди оказалось новым, и здесь помогла  программа областного Минэкономразвития.

«Я обратилась в центр «Мой бизнес», и меня включили в образовательную программу, где с нами начали работать над ребрендингом соцсетей: провели несколько лекций, где рассказали, как качественно вести страничку в соцсетях; мы работали с дизайнером над логотипом; также нам с детьми устроили фотосессию – теперь эти фотографии оживляют и украшают наши странички в социальных сетях», - рассказывает Влада Власова.

Глава региона Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что в Самарской области работают очень талантливые предприниматели. «У нас достаточно большой сектор малого и среднего бизнеса, много вас – предпринимателей, которые хотят свои знания, талант, креативные наработки применять в создании новых продуктов», - отмечал он на встрече с бизнес-сообществом.

Сегодня по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» для новичков в бизнесе действуют инструменты поддержки по самым разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, имущественные, услуги по продвижению. 

«Для людей, у которых есть идея, есть проект и они готовы его развивать, работают центры «Мой бизнес». Такие площадки работают в каждом городском округе. Начинающим и действующим предпринимателям здесь помогут подобрать инструменты под задачи и потребности их проектов», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Будучи еще и дважды мамой, Влада Власова решила подать заявку на участие в федеральной образовательной программе для женщин «Мама-предприниматель». Ежегодно этот проект помогает начинающим бизнес-леди успешно стартовать и развить свой бизнес.

Участницы проходят интенсивное обучение, под руководством кураторов упаковывают свои идеи в полноценные бизнес-планы и получают возможность презентовать их и получить рекомендации экспертов. Главный приз - грант в размере 100 тысяч рублей на развитие своего дела.

В Самарской области программа пройдет в сентябре. Заявки на участие принимаются до 10 сентября на сайте мамапредприниматель.рф.

Обучение пройдет в двух городах: в Самаре с 23 по 26 сентября, в Тольятти - с 16 по 19 сентября. Региональный финал состоится 30 сентября в Самаре. Победительница также сможет побороться за 1 млн рублей в федеральном этапе программы. 

Организаторы: Минэкономразвития России. Оператор: АНО «Мой бизнес - мои возможности». Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK

 

Фото: Олеся Масливец

Теги: Самара

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