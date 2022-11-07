Хуснуллин сообщил, что первый готовый пролет Крымского моста направили к месту монтажа

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Первый пролет Крымского моста весом более 300 тонн готов и направлен к месту монтажа, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

"Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа. Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что конструкцию перевозят на многоколёсном самоходном модуле.

"На готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов", - рассказал вице-премьер.

Фото: Фото : Марат Хуснуллин/Telegram/РИА Новости