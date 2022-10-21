Хуснуллин: работы по восстановлению ж/д части Крымского моста начнутся после завершения обследования 

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Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста начнутся после завершения обследования. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин написал в Telegram в пятницу, 21 октября, пишут "Известия".

По его словам, в настоящее время завершается демонтаж обвалившихся пролетов. Вице-премьер добавил, что это довольно сложная работа, которая ведется как над водой, так и под водой.

«По железнодорожной части моста скоро также завершим обследование, подготовим необходимую документацию и начнем работы», — цитирует Хуснуллина RT.

Он уточнил, что сейчас на объекте в две смены работают 400 человек и 40 единиц техники.

Также чиновник отметил хорошую работу строителей, производителей и поставщиков металлоконструкций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько