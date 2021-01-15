Хинштейн: «В Самаре выбрали скульптурную композицию «Вальс», которую установят в Струковском саду»

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Творческое сообщество Самары определилось с вариантом скульптуры «Вальс» — в память о первом исполнении музыкальной композиции «На сопках Маньчжурии» в Самаре. Памятник с изображением кавалера, приглашающего даму к танцу, установят в Струковском саду. Там же в июне откроется Всероссийский фестиваль духовых оркестров. Средства на создание скульптурной композиции и проведение фестиваля удалось привлечь при содействии депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, передает hinshtein.ru.

«Окончательно определились со скульптурной композицией «Вальс» в память о первом исполнении «На сопках Маньчжурии» в Струковском саду (необходимые спонсорские средства уже нашёл). Откроем в июне в Струкачах, приурочив к старту Всероссийского фестиваля духовых оркестров», — сообщил Александр Хинштейн сегодня на своей странице в твиттере.

Авторы композиции – известные самарские скульпторы Николай Куклев и Кристина Цибер.

Напомним, что с просьбой поддержать проведение Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» в Самаре к Александру Хинштейну обратились музыканты — Самарское региональное отделение Духового общества России и муниципальный концертный духовой оркестр.

Также депутата попросили помочь с поиском источников финансирования для установки скульптурной композиции в память о первом исполнении вальса «На Сопках Маньчжурии» в Струковском парке.

В итоге, благодаря лоббистским возможностям Александра Хинштейна, самарцам одобрили Грант Правительства РФ. Осенью Александр Хинштейн обратился в Министерство культуры России, и вскоре получил положительный ответ.

Важно, что на создание памятника не будут потрачены средства из бюджетов города и региона. Депутат привлек деньги из внебюджетных источников.

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Вальс написан Ильей Шатровым в память о погибших в Русско-японской войне 1904-1905 гг. воинах 214-го Мокшанского пехотного полка. В 1908 году (по разным источникам – в 1907 году) в Самаре в Струковском саду состоялось первое исполнение вальса духовым оркестром. Его популярность быстро росла. Только за первые 3 года после написания произведение переиздавалось более ста раз, а граммофонные пластинки расходились баснословными тиражами. В конце Великой Отечественной войны вальс «На сопках Маньчжурии» нередко исполнялся по радио и на концертах в связи с торжественными минутами, отмечавшими победы Красной Армии над японскими милитаристами.

Фото: hinshtein.ru