Хинштейн: Снос легендарного Самарского элеватора остановлен

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В Самаре остановлен снос легендарного элеватора. Об этом сообщил в своем телеграмм канале депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

«Получил тревожную информацию — в Самаре стартовал снос элеватора. Ранее я многократно обещал, что этого не случится», — отметил депутат.

Парламентарий связался с собственником объекта, который объяснил, что решено было демонтировать неработающую аварийную подстанцию.

Была достигнута договоренность, что с сегодняшнего дня все работы на элеваторе прекратятся. В планах депутата снова обсудить с собственником судьбу этого уникального объекта. Тем более, как отметил Александр Хинштейн, такой опыт по «инновации» элеваторов в других городах уже есть.

Правда решение невозможно найти без участия региональных властей. Пока же в защиту первого вертикального элеватора в СССР, который стал неотъемлемой частью самарского пейзажа и архитектурной доминантой исторического поселения, выступают только общественники.

Между тем, в настоящее время проходят суды между ВООПИК и УГООКН. ВООПИК настаивает на ценности элеватора, как объекта культурного наследия. Предостерегает от сноса. Управление государственной охраны объектов культурного наследия не видит в объекте архитектурной, градостроительной ценности и подлинности, сообщается на сайте депутата.

Фото: сайт Александра Хинштейна