Химик рассказал о том, какую угрозу могут представлять кухонные тряпки для здоровья человека

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Кухонные тряпки могут представлять опасность для здоровья человека. О том, какую угрозу они могут представлять для организма, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов рассказал во вторник, 3 сентября.

«Исследования показывают, что в столовых тряпках могут обитать такие опасные бактерии, как сальмонелла, кишечная палочка и листерия. Эти микроорганизмы могут стать причиной нарушения работы желудочно-кишечного тракта, аллергических реакций, а также привести к инфекциям кожи и глаз. В повышенной зоне риска инфицирования находятся дети», — объяснил специалист в беседе с Lenta.Ru.

По словам эксперта, для обеспечения безопасности и гигиены на кухне необходимо не просто мыть тряпки, а дезинфицировать их при помощи специальных средств и после этого высушивать насухо, сообщает 360.ru. Кроме того, тряпки рекомендуется регулярно менять, особенно если они используются для мытья поверхностей, контактирующих с пищей. Также их можно заменить на одноразовые полотенца и салфетки.

Панов подчеркнул, что скопление бактерий на тряпках может привести к ухудшению состояния в случае имеющихся заболеваний, а также спровоцировать развитие таких опасных заболеваний, как менингит и энцефалит.

«Влажная тряпка также служит прекрасной средой для развития плесени и грибковых инфекций. Использование одной и той же тряпки для мытья различных поверхностей может привести к перекрестному загрязнению, что еще больше увеличивает риск инфицирования человека различными патогенными микроорганизмами», — заключил он.

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