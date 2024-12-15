Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2025-м продуктовые карточки введут в Калининградской области, местные власти сообщили, что такими талонами смогут пользоваться «незащищенные категории граждан».
В Госдуме предложили вернуть талоны на еду, как при СССР.
Витамин А в косметике предотвращает процесс старения кожи.
Химик-косметолог рассказала о полезных свойствах витамина А
В Самаре ночью -5, -7°С, днем -1, -3°С. На дорогах местами снежные заносы, снежный накат.
16 декабря в регионе снег, метель, гололед, до -6°С
Мошенники могут оформить на вас микрозаем, имея номер СНИЛС.
Юрист объяснил, зачем мошенникам ваш номер СНИЛС
Один из моряков погиб.
Два танкера «Волгонефть» терпят бедствие из-за непогоды в Керченском проливе
Возраст 30-метровой красавицы этого года составляет 90 лет, диаметр ствола – 60 см, а размах нижних ветвей – 8 метров.
Кремлевская новогодняя елка оказалась второй по высоте в Европе
Будьте внимательны и осторожны!
 Ночью и днем 16 декабря местами в губернии ожидается сильный снег, местами метель
Самарская делегация была представлена во всех дисциплинах.
В Ульяновске завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Возрождение"
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.43
-0.52
EUR 109.01
-1.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские региона продолжают участие в акции «Школа безопасности для пенсионеров»
С самарскими дошколятами проводят профилактические занятия по изучению ПДД
СОУНБ приглашает самарцев на музыкальную программу в преддверии Рождества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Химик-косметолог рассказала о полезных свойствах витамина А

15 декабря 2024 18:26
202
Витамин А в косметике предотвращает процесс старения кожи.

Витамин А (ретинол) является одним из самых эффективных косметических компонентов из-за своего омолаживающего эффекта, который возникает за счет усиления им синтеза коллагена и гиалуроновой кислоты при использовании. Об этом «Известиям» сообщила химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.

«Он увеличивает толщину живых слоев эпидермиса, при этом полируя роговой слой», — сказала эксперт.

Кроме того, рассказала Ткаченко, ретинол хорошо борется с черными точками и предотвращает высыпания, поэтому он будет полезен и для работы с проблемной жирной кожей. За счет своего обновляющего эффекта витамин А также прекрасно борется с пигментацией, подчеркнула она.

«Пока кожа привыкает к ретинолу, она может вести себя немного странно — краснеть, шелушиться, быть стянутой. Может повышаться ее чувствительность. Для того чтобы снизить эти негативные реакции, нужно начинать вводить ретинол в свой уход довольно плавно», — рассказала химик-косметолог.

Ткаченко посоветовала начинать использование витамина в уходе за кожей лица с одного до трех раз в неделю в вечернее время и плавно переходить к ежевечернему применению. Также эксперт рекомендовала вводить ретинол в свой уход с осени и сочетать его с увлажняющим восстанавливающим кремом с церамидами, это поможет коже лучше адаптироваться к витамину.

Осторожно следует сочетать ретинол и кислоты, отметила она. При выборе крема с витамином А лучше отдать предпочтение непрозрачной упаковке с вакуумным диспенсером. По словам химика-косметолога, так можно обеспечить его защиту от окисления.

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
13 декабря 2024  14:03
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
609
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах № 6, 41, 47, 51
13 декабря 2024  13:43
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах №6, 41, 47, 51
1118
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
13 декабря 2024  13:06
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
599
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
13 декабря 2024  11:15
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
585
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
13 декабря 2024  10:15
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
554
Весь список