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Х губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
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Х губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»

16 марта 2025 16:22
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«Минувших лет живая память» – так назвали свою программу артисты девяти коллективов Похвистневского района.

«Минувших лет живая память» – так назвали свою программу артисты девяти коллективов Похвистневского района.

И в подтверждение этому вместе с героями далеких военных лет на сцену вышли герои нашего времени – участник СВО, уроженец села Большой Толкай Александр Марухов вместе с отцом, Сергеем Маруховым, исполнили песню «А река течёт».

В Похвистневском районе помнят ветеранов Великой Отечественной. Отсюда на фронт ушли 16 тысяч человек. Те, кто остался в тылу, трудились на колхозных полях и фермах, на эвакуированных предприятиях, женщины и школьники помогали в госпитале и больницах.

Семеро славных сынов Похвистневского района стали Героями Советского Союза. Трое – полные кавалеры Ордена Славы. Многие похвистневцы не вернулись с полей сражений в родные места. Но немало из них дошагали до Победы. Через Курскую дугу до самого Рейхстага прошел уроженец Старого Аманака, гвардии сержант Николай Иванович Родионов. Дошел и поле штурма расписался на стене поверженной фашисткой цитадели зла. Самодеятельные артисты посвятили ушедшим землякам пронзительные композиции «Я живой» и «Маки», по фестивальной сцене прошел Бессмертный полк с фотографиями тех, кто вернул Родине мир.

Первый в стране газопровод «Бугуруслан-Похвистнево-Куйбышев» начали строить в 1942 году в обстановке строжайшей секретности. А уже в сентябре 1943 года магистральный газопровод протяженностью 160 километров ввели в строй.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Мероприятия

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