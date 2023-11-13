ГУФССП России по Самарской области проведет прием граждан

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20 ноября 2023 года в рамках проведения Дня правовой помощи детям ГУФССП России по Самарской области проведет в учебных учреждениях ряд мероприятий, направленных на просветительскую деятельности среди подрастающего поколения, а также осуществит прием граждан. В ходе него сотрудники Службы ответят на вопросы по исполнению решения судов, касающиеся восстановления прав и соблюдения законных интересов несовершеннолетних.

Прием будет осуществляться в Отделе опеки и попечительства Советского района г. Самары (адрес: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 52) с 9.00 до 12.00.