Губернаторский проект «СОдействие»: подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2023 год

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Определены победители по итогам конкурса общественных проектов по государственной программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 гг. (Губернаторский проект «СОдействие»). Реализация проектов запланирована в 2023 году.

Перечень общественных проектов-победителей размещен на официальном сайте Правительства Самарской области в разделе Губернаторский проект «СОдействие».

Напомним, заявки для участия в проекте «СОдействие» принимались

до 1 марта 2023 года. Всего в конкурсную комиссию поступило 252 общественных проекта.

По решению комиссии победителями признаны 78 социально-значимых инициатив населения Самарской области. Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета по 78 проектам составляет 89,7 млн руб.

Ранее конкурсная комиссия уже определила первые 94 победителя среди общественных проектов к реализации в текущем году.

Всего в рамках реализации программы в 2023 году на поддержку 172 общественных проектов будет направлено 235,9 млн руб. Реализация проектов победителей должна быть осуществлена в 2023 году.

Проект «СОдействие» направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета.

Всего за период реализации программы на рассмотрение комиссии было представлено 2238 общественных инициатив. Реализовано 1060 социально-значимых проектов.

Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из 14 направлений:

организация водоснабжения населения и (или) водоотведения;

дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, ремонт (капитальный ремонт) дорог дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к ним;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях общего пользования, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм;

создание (восстановление) площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак;

обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

создание (восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на водных объектах общего пользования, и (или) создание (восстановление) объектов сферы культуры муниципального образования;

создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, в том числе по установке площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территориях населенных пунктов, застроенных объектами индивидуального жилищного строительства, а также на земельных участках, являющихся имуществом общего пользования и расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и (или) предназначенных для размещения другого имущества общего пользования;

сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;

содержание мест захоронения;

организация мероприятий по охране окружающей среды;

организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, в том числе лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Основным условием участия в Губернаторском проекте «СОдействие» является софинансирование Проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет.

В настоящее время жители Самарской области уже могут начать подготовку к очередному конкурсному отбору, который стартует с 1 сентября 2023 года. Заявки на участие в Губернаторском проекте «СОдействие» принимаются два раза в год (с 1 сентября по 31 октября и с 1 января по 28 февраля) согласно графику приема документации от муниципальных образований. Реализация проектов-победителей следующего конкурсного отбора будет осуществляться в 2024 году.