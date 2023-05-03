Губернаторский проект «СОдействие»: подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2023 год

Я нашел ошибку
Главные новости:
4 мая в Парке Победы в Самаре пройдет патриотическое мероприятие «Во славу Великой Победы»
4 мая в Парке Победы в Самаре пройдет патриотическое мероприятие «Во славу Великой Победы»
Идет регистрация команд для участия в игре по военной истории «IQ-ПФО: Великая Победа»
Идет регистрация команд для участия в игре по военной истории «IQ-ПФО: Великая Победа»
У пользователей «СберБизнес. Транспорт» появились новые возможности
У пользователей «СберБизнес. Транспорт» появились новые возможности
Представители «Т Плюс» приняли участие в возложении цветов к комплексу «Город трудовой славы»
Представители «Т Плюс» приняли участие в возложении цветов к комплексу «Город трудовой славы»
"РКс-Самара" заменят участок Главного Безымянского коллектора на восьмиметровой глубине
"РКС-Самара" заменят участок Главного Безымянского коллектора на восьмиметровой глубине
В МЕГЕ Самара открылись единственные в регионе магазины DUB и Vilet
В МЕГЕ Самара открылись единственные в регионе магазины DUB и Vilet
Самарский институт культуры в числе победителей конкурса Росмолодёжь.Гранты среди вузов
Самарский институт культуры в числе победителей конкурса Росмолодёжь.Гранты среди вузов
В «‎Битве роботов» примут участие 77 команд
В «‎Битве роботов» примут участие 77 команд
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.96
-0.55
EUR 87.66
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Matchday современное искусство: как прошла развлекательная программа на матче «Крылья» – «Зенит»
В Самаре пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования «Юность России» по тхэквондо ГТФ
Дмитрий Азаров встретился с российским писателем Юрием Поляковым
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Губернаторский проект «СОдействие»: подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2023 год

3 мая 2023 12:15
190
Губернаторский проект «СОдействие»: подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2023 год

Определены победители по итогам конкурса общественных проектов по государственной программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 гг. (Губернаторский проект «СОдействие»). Реализация проектов запланирована в 2023 году.

Перечень общественных проектов-победителей размещен на официальном сайте Правительства Самарской области в разделе Губернаторский проект «СОдействие». 

Напомним, заявки для участия в проекте «СОдействие» принимались
 до 1 марта 2023 года. Всего в конкурсную комиссию поступило 252 общественных проекта.

По решению комиссии победителями признаны 78 социально-значимых инициатив населения Самарской области. Запрашиваемая сумма субсидии из областного бюджета по 78 проектам составляет 89,7 млн руб.

Ранее конкурсная комиссия уже определила первые 94 победителя среди общественных проектов к реализации в текущем году.

Всего в рамках реализации программы в 2023 году на поддержку 172 общественных проектов будет направлено 235,9 млн руб. Реализация проектов победителей должна быть осуществлена в 2023 году.

Проект «СОдействие» направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета.

Всего за период реализации программы на рассмотрение комиссии было представлено 2238 общественных инициатив. Реализовано 1060 социально-значимых проектов.

Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из 14 направлений:

  • организация водоснабжения населения и (или) водоотведения;

  • дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, ремонт (капитальный ремонт) дорог дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к ним;

  • обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

  • сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

  • освещение улиц, размещение (восстановление) фонтанов, декоративных водоемов и (или) объектов монументального искусства на территориях общего пользования, воспроизводство городских лесов, озеленение территории, размещение малых архитектурных форм;

  • создание (восстановление) площадок для игр детей, отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, выгула и дрессировки собак;

  • обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

  • создание (восстановление) объектов массового отдыха, в том числе на водных объектах общего пользования, и (или) создание (восстановление) объектов сферы культуры муниципального образования;

  • создание лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения;

  • участие в организации деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, в том числе по установке площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территориях населенных пунктов, застроенных объектами индивидуального жилищного строительства, а также на земельных участках, являющихся имуществом общего пользования и расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд и (или) предназначенных для размещения другого имущества общего пользования;

  • сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов;

  • содержание мест захоронения;

  • организация мероприятий по охране окружающей среды;

  • организация мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов, в том числе лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Основным условием участия в Губернаторском проекте «СОдействие» является софинансирование Проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет.

В настоящее время жители Самарской области уже могут начать подготовку к очередному конкурсному отбору, который стартует с 1 сентября 2023 года. Заявки на участие в Губернаторском проекте «СОдействие» принимаются два раза в год (с 1 сентября по 31 октября и с 1 января по 28 февраля) согласно графику приема документации от муниципальных образований. Реализация проектов-победителей следующего конкурсного отбора будет осуществляться в 2024 году.

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская область вышла на первое место в ПФО по количеству заявок на конкурс «Лидеры России»
03 мая 2023, 11:50
Самарская область вышла на первое место в ПФО по количеству заявок на конкурс «Лидеры России»
Подать заявку можно до 14 мая. Общество
174
Новые машины ПАЗ «Вектор Некст» уже в ближайшее время выйдут на свои внутрирайонные и городские маршруты.
02 мая 2023, 18:34
Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Похвистнево, Похвистневского района и Отрадного ключи от новых автобусов
Новые машины ПАЗ «Вектор Некст» уже в ближайшее время выйдут на свои внутрирайонные и городские маршруты. Общество
694
Губернатор Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Новокуйбышевска ключи от новых автобусов
02 мая 2023, 13:51
Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Новокуйбышевска ключи от новых автобусов
Приобрести новый транспорт удалось благодаря федеральному гранту, который Самарская область получила за эффективное региональное управление. Транспорт
503
В центре внимания
в Самаре в первый рейс отправился «Автобус Победы» с фотографиями участников Великой Отечественной войны
3 мая 2023  17:56
В Самаре в первый рейс отправился «Автобус Победы» с фотографиями участников Великой Отечественной войны
1
Губернаторский проект «СОдействие»: подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2023 год
3 мая 2023  12:15
Губернаторский проект «СОдействие»: подведены итоги второго конкурса общественных проектов на 2023 год
189
Самарская область вышла на первое место в ПФО по количеству заявок на конкурс «Лидеры России»
3 мая 2023  11:50
Самарская область вышла на первое место в ПФО по количеству заявок на конкурс «Лидеры России»
190
Новые машины ПАЗ «Вектор Некст» уже в ближайшее время выйдут на свои внутрирайонные и городские маршруты.
2 мая 2023  18:34
Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Похвистнево, Похвистневского района и Отрадного ключи от новых автобусов
736
Губернатор Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Новокуйбышевска ключи от новых автобусов
2 мая 2023  13:51
Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Новокуйбышевска ключи от новых автобусов
508
Весь список