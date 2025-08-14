Губернатор Самарской области перенёс администрацию Волжского района в Рощинский

80

Губернатор Самарской области посетил поселок Рощинский. И сделал важное заявление.

«Администрация муниципального района Волжский должна переехать Рощинский. А членам правительства и министрам необходимо работать здесь не реже одного раза в месяц», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Вячеслав Федорищев мотивировал свое решение тем, что в поселке живут семьи военных и очень много детей, пишет 63.ру.

«Мы с особым вниманием относимся к их благополучию. Тесно взаимодействуем по Рощинскому с Министерством обороны РФ и видим полную поддержку. Каждый год будем выделять субсидию поселку из регионального бюджета — по 100 миллионов рублей. Это позволит практически удвоить местный бюджет. Первую выплату доведем до Рощинского уже в октябре на решение хозяйственных вопросов. В частности, из этих средств будут предусмотрены деньги на строительство двух детских и двух спортивных площадок. Средства субсидий необходимо направлять и на комплексный ремонт дорог с современной инфраструктурой», — отметил губернатор Самарской области.