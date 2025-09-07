Я нашел ошибку
Главные новости:
Передача ВПЧ осуществляется исключительно от человека к человеку.
Эксперт: утверждение о том, что бородавки возникают вследствие контакта с жабами или лягушками - миф
В турнире приняли участие более 600 спортсменов из 24 регионов России, которые соревновались в 7 дисциплинах адаптивного футбола.
Второй этап всероссийских соревнований «Стальная воля»  завершился в Самаре 
Губернатор Самарской области обратился к певцу Егору Криду после скандала с Екатериной Мизулиной
Губернатор Самарской области обратился к певцу Егору Криду после скандала с Екатериной Мизулиной
В Госдуме считают, что «Карта Достоевского» может привить любовь к чтению и отечественным издателям.
В ГД предложили ввести «Карту Достоевского» подросткам возрастом от 14 до 18 лет
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С.
8 сентября в регионе без осадков, до +25°С
Комедию классика итальянской драматургии Эдуардо Скарпетты ставит на сцене Самарской драмы режиссёр Паоло Эмилио Ланди.
Самарский театр драмы откроет 175-й сезон премьерой спектакля «Неаполитанские каникулы»
Алиханов отметил развитие парфюмерной отрасли в РФ
Алиханов отметил развитие парфюмерной отрасли в РФ
В Самаре полиция остановила пьяного водителя, а его машина сама съехала в яму
В Самаре полиция остановила пьяного водителя, а его машина сама съехала в яму
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
0.26
EUR 95.48
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Губернатор Самарской области обратился к певцу Егору Криду после скандала с Екатериной Мизулиной

7 сентября 2025 15:53
155
Губернатор Самарской области обратился к певцу Егору Криду после скандала с Екатериной Мизулиной

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к певцу Егору Криду (Егору Булаткину) после скандала с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной.

Ранее Мизулина сообщила, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Егор Крида в "Лужниках". После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику номера, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, и пообещав исправить и доработать его.

"Егор, доброе утро… Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны - девушки. Вот, Егор, ты не прав. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты не прав. Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо. Здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим", - сказал Федорищев в видеообращении в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил уверенность, что певец поймет свою неправоту.

Первый большой стадионный концерт Крида прошел 30 августа в "Лужниках". Как сообщал исполнитель в Telegram-канале, в ходе концертной программы были поставлены танцевальные номера с участием девушек "в откровенных костюмах", один из которых завершился сценическим поцелуем исполнителя с участницей, что вызвало недоумение родителей и стало поводом для критики со стороны общественных организаций, так как возрастное ограничение концерта было 12+, пишет РИА Новости. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
6 сентября 2025  08:04
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
711
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
6 сентября 2025  01:24
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
996
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
937
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
428
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
787
Весь список