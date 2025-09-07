Губернатор Самарской области обратился к певцу Егору Криду после скандала с Екатериной Мизулиной

155

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к певцу Егору Криду (Егору Булаткину) после скандала с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной.

Ранее Мизулина сообщила, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Егор Крида в "Лужниках". После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику номера, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, и пообещав исправить и доработать его.

"Егор, доброе утро… Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны - девушки. Вот, Егор, ты не прав. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты не прав. Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо. Здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим", - сказал Федорищев в видеообращении в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил уверенность, что певец поймет свою неправоту.

Первый большой стадионный концерт Крида прошел 30 августа в "Лужниках". Как сообщал исполнитель в Telegram-канале, в ходе концертной программы были поставлены танцевальные номера с участием девушек "в откровенных костюмах", один из которых завершился сценическим поцелуем исполнителя с участницей, что вызвало недоумение родителей и стало поводом для критики со стороны общественных организаций, так как возрастное ограничение концерта было 12+, пишет РИА Новости.