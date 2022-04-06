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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Жириновского

6 апреля 2022 15:50
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Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами Владимира Вольфовича скорбим о постигшей нас утрате.

От имени Правительства Самарской области, жителей региона и от себя лично выражаю соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Вольфовича Жириновского – одного из самых ярких и незаурядных деятелей российской политики, доктора философских наук, Полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством».

Владимир Вольфович стал идейным вдохновителем и бессменным лидером Либерально-демократической партии России. И в этом статусе запомнился абсолютно всем поколениям россиян, от мала до велика. Последовательность, жесткость и пыл, с которыми он отстаивал свои взгляды – свидетельство глубокого небезразличия к настоящему и будущему страны, к судьбе ее жителей. Несмотря на нередко радикальные суждения, он разделял общие для всех патриотов страны цели: укрепление российской государственности, повышение авторитета нашей страны на международной арене, защита прав и свобод российского народа, сохранение и развитие его духовно-культурного наследия, морально-нравственных устоев.

Уверен, что команда единомышленников, которую сплотил вокруг себя Владимир Вольфович, с честью и достоинством продолжит работу на благо нашего государства. Память о Владимире Вольфовиче, его вклад в развитие России навсегда останутся в истории. Мы запомним его как энергичного, талантливого, разностороннего, трудолюбивого человека, который до последней минуты был верен Отечеству.

Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами Владимира Вольфовича скорбим о постигшей нас утрате.

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Теги: Дмитрий Азаров

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