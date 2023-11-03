Губернатор поздравил со 102-летием ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Яковенко из Сызрани

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В пятницу, 3 ноября, свой 102-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Сызрани Зинаида Яковенко. Дмитрий Азаров поздравил жительницу Сызрани с днем рождения по телефону.

Зинаида Яковенко родилась 3 ноября 1921 года в селе Березняки Воскресенского района Саратовской области. Когда началась война, она сразу просилась уйти на фронт добровольцем, но призвали ее только в 1942 году и направили в первую добровольную женскую стрелковую бригаду. Вскоре она уже стала командиром отделения, а позже помощником командира взвода. В 1943 году ее назначили заместителем командира по политчасти 480-го радиодивизиона особого назначения в составе второго Белорусского фронта. Зинаида Александровна принимала участие в освобождении Смоленщины, Белоруссии, Польши, участвовала в штурме Кенигсберга и встретила победу на Зееловских высотах Германии.

В 1953 году Зинаина Яковенко переехала в Сызрань и работала учителем начальных классов, а в 1965 году стала директором школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Награждена орденами "Красной Звезды", "Отечественной войны II степени", медалями "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией". В 2020 году получила звание Почетного гражданина Сызрани.

Дмитрий Азаров поздравил именинницу с днем рождения и отметил, что на таких, как она, равняются сейчас наши бойцы. «Зинаида Александровна, низкий вам поклон и за то, что страну спасли и защитили в годы Великой Отечественной войны, и за восстановление хозяйства, и за вашу работу с очень непростыми детками. Знаю, что вы почетный гражданин города, депутат многих созывов. Спасибо за вашу активную жизненную позицию. Я сердечно вас благодарю и надеюсь, что много еще важного, нужного сделаем сообща для нашей Родины и для нашей области. Сегодня и наши мужчины героические, защитники Отечества, равняются на вас. Сейчас добровольцы встают на защиту Родины так, как и 80 лет назад. Спасибо вам большое за все».

Зинаида Яковенко поблагодарила губернатора за поздравление и отметила, что, несмотря на свой солидный возраст, следит за жизнью региона, интересуется происходящими событиями.

По словам ветерана, теперь задача - отметить 9 Мая, еще один важный для нее праздник.

Фото: freepik.com