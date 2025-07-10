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Губернатор Федорищев и замгендиректора АСИ Игорь Карачин обсудили улучшение инвестклимата в регионе и поддержку участников СВО

10 июля 2025 21:38
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Губернатор Федорищев и замгендиректора АСИ Игорь Карачин обсудили улучшение инвестклимата в регионе и поддержку участников СВО

В четверг, 10 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с первым заместителем генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) – руководителем аппарата Агентства Игорем Карачиным. Предметом встречи стали вопросы развития инвестиционного климата в регионе и поддержка участников СВО.

«Для нас взаимодействие с Агентством стратегических инициатив всегда было опорным в решении задач экономического развития нашего региона. В Самарской области появлялись и пилотировались многие инициативы, которые потом становились практиками по всей России. Конечно, это большой вклад наших предпринимателей – технологичных, социально ориентированных» отметил глава региона, открывая встречу.

Стороны обсудили возможность реализации пилотных проектов в Самарской области, а также улучшения инвестиционного климата с точки зрения лучших практик Агентства.

Отдельно Игорь Карачин выразил благодарность жителям региона, принявшим активное участие в недавнем форуме «Сильные идеи для нового времени», который прошел в Москве 2-3 июля. «Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится в соответствии с Указом Президента РФ, в рамках этого мероприятия также скоро состоится конкурс растущих российских брендов «Знай наших». Объявление финалистов и победителей запланировано на 17 июля», – сообщил он.

В этом году в конкурсе участвуют около 200 самарских компаний. Как отметил первый заместитель генерального директора АСИ, очень важно, что благодаря таким инициативам и поддержке региональных органов власти и глав регионов (конкурс всероссийский) о местных брендах больше узнают жители и Самарской области, и других регионов.

 «Знаю, что улучшение инвестклимата, поддержка предпринимателей и создание условий для ведения бизнеса в целом – одни из ваших ключевых приоритетов, – обратился Игорь Карачин к главе региона. – Также сейчас очень важно создавать соответствующие условия для участников СВО, которые возвращаются с фронта: помимо мер соцподдержки, нужно помочь людям, у кого есть желание и возможность попробовать себя в предпринимательском деле, в иных проектах. Знаю, что в регионе этому вопросу уделяется особое внимание. Уверен, что мы увидим соответствующие результаты».

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