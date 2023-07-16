Губернатор Дмитрий Азаров встретился с родными бойцов из Кинельского района

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В субботу, 15 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в Кинельский район встретился с родными и близкими военнослужащих – участников специальной военной операции. Глава региона обсудил с ними вопросы оказания дополнительной помощи защитникам Отечества и их семьям.

Глава Кинельского района Юрий Жидков отметил, что за каждой семьей закреплен куратор, который находится на постоянной связи для оказания всей необходимой помощи и решения возникающих вопросов. Руководитель муниципалитета отметил, что для семей военнослужащих приобретаются строительные материалы, газовые счетчики, водонагреватели, дрова для бани, оказывается помощь в заготовке кормов для скота. «Ни одна просьба семей не остается без внимания», – подчеркнул он.

Напомним, глава региона проводит такие встречи регулярно. Встречаясь с родственниками военнослужащих, проводя личные приемы бойцов в ходе поездок в зону СВО, губернатор помогает защитникам и их семьям решать самые разные проблемы. В начале месяца Дмитрий Азаров передал бойцам в зоне СВО очередную партию дополнительной техники, снаряжения и аммуниции, а также гуманитарную помощь.

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы недавно ездили к нашим мальчишкам в 43 полк. Это на самом деле очень здорово, что вы их поддерживаете и придаете боевой дух. Это очень важно», – обратилась к Дмитрию Азарова жена бойца Лилит. Она попросила оказать содействие в получении выплаты, которая положена мужу при ранении. Глава региона поинтересовался самочувствием защитника. «Все хорошо, он прошел лечение, реабилитацию. Скоро поедет обратно в зону проведения СВО», – рассказала супруга.

«Передавайте своему супругу мои слова благодарности. Мы гордимся вашими мужьями, они сегодня самые главные люди, которые стоят на защите нашей Родины», – сказал Дмитрий Азаров и взял вопрос для дальнейшей отработки с Министерством обороны.

Одна из участниц встречи – Олеся – отметила, что власти района и сельского поселения оказывают семье постоянную помощь и поддержку. «Совсем недавно по программе мы приобрели новый двухэтажный дом. Сейчас делаем ремонт, обустраиваемся», – рассказала женщина. Ее супруг служит в 45 полку. Дмитрий Азаров отметил, что и туда на регулярной основе бойцам доставляется гуманитарная помощь от региона, а также дополнительная спецтехника и снаряжение. «Их запросы по технике, в том числе специальной, по гуманитарной помощи мы тоже исполняем», – подчеркнул глава региона.

Супруга бойца Татьяна рассказала, что сама принимает непосредственное участие в доставке гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. «Когда мне понадобилась помощь, мне выделили машину – просто подарили. За это огромные слова благодарности. Очень откликаются местные жители, помогают собирать гуманитарную помощь – приносят продукты, вещи, маскировочные сети, перечисляют денежные средства», – рассказала она. Женщина добавила, что она доставляет именные посылки, которые ей передают.

Дмитрий Азаров отметил, что сейчас их можно отправлять по почте. Если на первоначальном этапе были сложности, то сейчас, по информации почтовиков, процесс полностью отлажен. Губернатор предложил Татьяне проверить и отправить посылку таким способом. «Проверим, как быстрее. Вы как эксперт, как человек, который не раз был в зоне проведения специальной операции, попробуйте отправить посылку через Почту России. Когда с бойцами говорил, они утверждают, что улучшения есть, такая возможность появилась. Давайте вместе проведем эксперимент. Вы отправите, а потом доедите и выясните, получил или нет. С руководителем Почты России буквально вчера обсуждали этот вопрос, они готовы совершенствовать эту работу, откликаться на запросы бойцов», – обратился руководитель области.

Дмитрий Азаров предложил Татьяне помощь в доставке гуманитарной помощи в случаях, когда у нее нет возможности довезти собранный груз или его набралось очень много. «Мы готовы откликаться и помогать», – добавил губернатор. Супруга бойца поблагодарила руководителя региона за внимание и поддержку ребят и членов семей, а также за разработанную программу «Возвращение». Ее супруг недавно был в отпуске, который провел вместе с семьей.

Супруга бойца Елена рассказала, что ее младший сын будет поступать в Отрадненский нефтяной техникум. «Администрация района помогает нам его устроить туда, – отметила женщина. – Дочь ходит в детский сад. Все хорошо, нам постоянно звонят, узнают, помогают и мы всегда чувствуем заботу».

Вместе с женами защитников Отечества губернатор Дмитрий Азаров принял участие в молебне, посвященного защитникам Родины в храме в честь Архистратига Михаила села Малая Малышевка. Храм имеет 187-летнюю историю. Никогда с момента постройки он не закрывался, и даже в годы гонений на церковь оставался одним из немногих пристанищ для верующих на Самарской земле. Это памятник не только архитектурного наследия, но и памятник церковной истории и православной культуры Самарской области. Отцом Андроником здесь создан православный музей. В нем собраны иконы и предметы церковного обихода начиная с 17 века из соседних, разрушенных храмов. Сейчас на звоннице до сих пор установлен колокол 19 века.

Дмитрий Азаров выполнил поручение самарских бойцов. Во время встречи в зоне проведения специальной военной операции – недалеко от линии боевого соприкосновения, защитники попросили губернатора передать школьникам ответ на те письма, которые они им написали. Ответы получили ученики четвертого класса кинельской школы Арина и Роман.

«Письма ваши очень важны для ребят. Они им дают уверенность, что здесь, на самарской земле их не забывают, каждый день о них вспоминают и помогают как могут. Ребята, спасибо вам большое», – обратился Дмитрий Азаров к школьникам. Он поблагодарил также родителей, которые воспитывают настоящих патриотов страны.

Фото: Юлия Рубцова