Губернатор Дмитрий Азаров поздравил Геннадия Котельникова с юбилеем

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В четверг, 11 января, свое 75-летие отмечает председатель Самарской губернской думы, президент Самарского государственного медицинского университета, академик РАН, Почетный гражданин региона Геннадий Котельников. С юбилеем его поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Несколько десятков лет Геннадий Котельников посвятил работе в СамГМУ, в 1998 году был избран ректором вуза. В 2018-м Геннадий Котельников стал председателем Самарской губернской думы.

Глава региона подчеркнул целеустремленность и профессионализм руководителя областного парламента, его вклад в развитие регионального здравоохранения. В поздравительном адресе Дмитрий Азаров отметил: «Вашими знаниями, умениями, усилиями было сохранено, восстановлено здоровье огромного количества людей. Тысячи врачей по всему миру, получившие профессию в Самарском медицинском университете, спасают жизни других, делают все возможное для здоровьесбережения населения».

Глава региона выделил общественную и законодательную работу председателя областного парламента. «Вся Ваша сознательная жизнь – настоящее гражданское служение. В условиях, когда мы столкнулись с беспрецедентными вызовами, конструктивная работа Самарской губернской думы под Вашим руководством помогает региону преодолевать вызовы, обеспечивать условия для дальнейшего опережающего развития, реализовывать масштабные проекты, создавать дополнительные возможности для поддержки наших земляков», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Особое внимание губернатор уделил роли Геннадия Котельникова в воспитании молодежи. Напомним, председатель Самарской губернской думы первым получил знак отличия «За наставничество», учрежденный Президентом России Владимиром Путиным. Дмитрий Азаров добавил: «Вы многократно были удостоены высоких наград и званий. Но самым главным для Вас остается искреннее уважение и любовь земляков, возможность трудиться на благо Самарской области, на благо нашей Родины».