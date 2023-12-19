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Губернатор Дмитрий Азаров открыл молодежный многофункциональный центр в Самаре

19 декабря 2023 18:11
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Он станет местом притяжения активной и творческой молодежи региона, платформой для реализации их потенциала и возможностей.

Во вторник, 19 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл молодежный многофункциональный центр в региональной столице на проспекте Масленникова. Он станет местом притяжения активной и творческой молодежи региона, платформой для реализации их потенциала и возможностей.

Участие в церемонии также приняли заместитель председателя правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» - руководитель аппарата Марат Закиров, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, а также представители молодежных организаций региона.

«Очень рад, что все получилось. Сегодня, сразу зайдя сюда, почувствовал, что здесь живет молодость, энергия, креатив и, уверен, добрые дела», – подчеркнул глава региона. Он напомнил, что ранее уже была создана основа благодаря тому, что построенное 60 лет назад здание вернули к жизни и организовали центр поддержки добровольчества. «Вдохнули жизнь молодые небезразличные люди – волонтеры, активисты студенческих отрядов и других объединений. Это ребята, которые творят добро, трудятся на благо нашей прекрасной Самарской области и всей России, помогают жителям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, получают первые навыки профессионального мастерства, созидая на родной земле», – обратился Дмитрий Азаров к участникам церемонии открытия.

Открытие молодежного центра стало возможным благодаря победе самарского региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

«Секрет нашего успеха был в том, что этот проект родился не в тиши чиновничьих кабинетов, а был сгенерирован молодыми людьми – настоящими патриотами своей страны, которые делают добро каждый день, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Я очень рад, что такой многофункциональный центр, Дом молодежи, который станет региональным, появился в Самаре. Здесь будет аккумулироваться энергия молодых, самые креативные проекты, важные и добрые дела, которые будут распространяться по всей территории Самарской области и далеко за ее пределами. Поскольку много идей, которые когда-то родились на самарской земле, сегодня смело шагают по разным регионам нашей Родины. И мы рады делиться опытом».

В качестве примера руководитель области привел волонтерский проект «Том Сойер Фест», который известен во всей стране. Участники этого движения помогают восстанавливать здания и сооружения, представляющие архитектурную и историческую ценность.

Губернатор добавил, что Самарская область неоднократно становилась центром проведения крупнейший всероссийских молодежных событий в стране. Так, в прошлом году в регионе прошла 30 юбилейная всероссийская студенческая весна, которая запомнилась многим участникам на долгие годы. Еще одно из масштабных мероприятий – «Добро.Конференция», участие в котором приняли представители 75 регионов страны. «Самарская область стала центром этого замечательного события, которое непосредственно связано с подведением итогов года добровольчества, на котором традиционно присутствует Президент страны Владимир Владимирович Путин, – отметил Дмитрий Азаров. – Само создание этого центра было бы невозможно без нацпроекта «Образование», который инициировал наш национальный лидер. И у нас появилась возможность воплотить в жизнь ваши самые смелые и нужные идеи».

Руководитель области поблагодарил всех, кто приложил руку к тому, чтобы это здание преобразилось и стало центром молодежной энергии. «Уверен, что на этом мы не остановимся. У нас вместе с вами большие планы. А объединив усилия, мы обязательно добьемся их реализации, потому что вместе мы можем больше. Добровольцы, которых в нашем регионе больше 200 тысяч человек, – это люди неравнодушные с горящим сердцем, с умением творить добро, преображая наш мир к лучшему, созидая на родной земле», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В преддверии Нового года для молодых людей региона открытие молодежного центра стало настоящим подарком. Для активной и творческой молодежи он станет местом притяжения, платформой для реализации потенциала. «Открытие молодежного многофункционального центра – это важное событие не только для Самарской области, но и для всей нашей страны, – подчеркнул заместитель председателя правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» – руководитель аппарата Марат Закиров, обращаясь к молодежи. – Этот центр является образцом того, как правильно нужно созидать наши общественные пространства. Мы не могли создать его без вашего участия и активной поддержки региона. Сегодня это 4 тысячи квадратных метров креатива, доброты и творчества».

Победа самарского региона во Всероссийском конкурсе позволила в текущем году провести капитальный ремонт здания: полностью укрепили фундамент, заменили кровлю и коммуникации, обновили входную группу, сделали современными внутренние помещения. Преобразился и фасад.

От имени Федерального агентства по делам молодежи участникам свое приветствие направил заместитель руководителя Дамир Фаттахов: «Открытие молодежного многофункционального центра стало возможным благодаря нашей федеральной программе комплексного развития «Регион для молодых», реализуемой по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Всего в этом году мы открываем 67 молодежных центров по всей стране – это масштабная работа большой команды. Миссия Росмолодёжи – это создавать среду для самореализации. А что может быть важнее, чем свой дом молодежи?! – говорится в видеообращении. – Желаю, чтобы в стенах молодежного центра всегда кипела жизнь. Ребята, мечтайте, создавайте на благо своей малой и большой Родины. И, как говорится, вместе сможем!»

В молодежном центре для ребят открыты новые пространства, оснащенные современным оборудованием, – коворкинг и зоны гостеприимства, кабинет психологической разгрузки, лектории, актовые залы, рабочие кабинеты и др. Появилась также медиастудия и студия звукозаписи с полным набором оборудования, где молодежные медиа смогут развивать свои навыки и умения в создании контента, проявлять свою креативность, экспериментировать с новаторскими идеями и делиться ими с остальным миром.

Настоящим подарком для патриотов стал многофункциональный кабинет с тренажерами «Оператор БПЛА мультироторного типа», лазерным тиром и комплектом лазертаг оборудования. Тематическое пространство поможет бойцам военно-патриотических клубов в полной мере овладеть необходимыми навыками и знаниями, понять военные технологии и тактики.

По-прежнему в обновленном здании продолжат работать региональный Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества, который является современной площадкой волонтерского корпуса всей губернии, штаб Самарского регионального отделения «Российские студенческие отряды» и Кванториум. А на четвертом этаже разместится штаб движения детей и молодежи «Движение первых».

В день открытия Дмитрий Азаров вместе с Маратом Закировым и молодыми активистами приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний» и сняли с нее открытки с детскими пожеланиями в адрес Деда Мороза. В преддверии Нового года заветные мечты ребят будут исполнены.

 

Фото:   Андрей Савельев

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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