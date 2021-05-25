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ГУ МВД СО: Важная информация для работодателей и иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на территории России

25 мая 2021 15:08
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По всем вопросам в сфере миграции можно обратиться по телефону горячей линии.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 года приостановлено течение сроков действия следующих документов, у которых в указанный период истекает срок действия: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, миграционная карта с проставленными в ней отметками с истекающими сроками действия, удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, свидетельство участника Государственной программы.

Иностранным гражданам и принимающей стороне не требуется совершать действий для продления сроков временного пребывания (включая продление виз), сроков постановки на учет по месту пребывания, сроков временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство), а также сроков регистрации по месту жительства иностранного гражданина по адресу жилого помещения.

В указанный период в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождаемых из мест лишения свободы, или нарушивших законодательство о государственной границе Российской Федерации, или создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, в том числе выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, или оказывающих содействие в совершении террористических (экстремистских) актов либо совершающих их, а равно иными действиями поддерживающих террористическую (экстремистскую) деятельность, или посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе участвующих в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании) не принимаются решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, решения о сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы.

В части внешней трудовой миграции до 15 июня 2021 года включительно иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, вправе обратиться с заявлением о выдаче  (переоформлении) патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления, к заявленной цели визита. 

Работодатели, заказчики работ (услуг), получившие в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников, при условии выполнения установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в указанный срок вправе обратиться с заявлением о выдаче (продлении) разрешения на работу иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы. Такое разрешение выдается (продлевается) без учета требований к заявленной цели визита иностранного гражданина на любой срок до 15 июня 2021 года включительно.

В обозначенный период иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации с нарушением установленного порядка пребывания (включая иностранных граждан государств-членов Евразийского экономического союза, прибывших на территорию Российской Федерации с целями въезда, отличными от цели въезда «работа» и осуществляющих трудовую деятельность) в целях урегулирования их правового положения вправе обратиться в подразделения по вопросам миграции ГУ МВД России Самарской области для продления срока временного пребывания и оформления соответствующих разрешительных документов.  

Обращаем внимание, что ведется предварительная запись на прием в подразделения по вопросам миграции через Единый портал государственных и муниципальных услуг или по контактному телефону соответствующего подразделения.  

Кроме того, необходимо помнить, что находясь в общественных местах, следует применять средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию.

По всем имеющимся вопросам в сфере миграции вы можете обратиться по телефону горячей линии: +7 (846) 226-51-51, по будням с 09.00 до 18.00, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

 

Теги: ГУ МВД СО иностранцы и работодатели информация

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