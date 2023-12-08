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ГУ МВД СО:  в регионе  сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-профилактическое мероприятие

8 декабря 2023 14:37
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В целях профилактики, выявления и раскрытия преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, пресечения бытовой и рецидивной преступности.

Сегодня в Самарской области сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-профилактическое мероприятие в целях профилактики, выявления и раскрытия преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, пресечения бытовой и рецидивной преступности, преступной деятельности лиц в сфере незаконного оборота наркотических средств, выявления нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и пресечения нарушений в области безопасности дорожного движения.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: Мероприятия

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