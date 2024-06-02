ГУ МВД СО: соблюдение простых правил поможет уберечь велосипед от кражи

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Гарантированный способ защиты от кражи велосипеда – не оставлять его без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и прочие устройства будут лишь временным препятствием на пути злоумышленника.



Если все же велосипед приходится оставлять без присмотра, то обязательно пристегивать его велозамком. Даже если отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать в магазин. Но помните, что тонкие тросы легко перекусываются. Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет - за оба колеса и раму. При возможности оставляйте велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения. Оставляя велосипед, забирайте с собой все быстросъемное оборудование.



Старайтесь оставлять велосипед в таком месте, чтобы он оставался у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания. Велосипед при этом все равно должен быть пристегнут.



Не доверяйте присмотр за велосипедом незнакомым людям.



Помните, что лестничная площадка, не лучший способ хранения велосипеда, даже если он там пристегнут. Рекомендуется записать номер велосипеда и сфотографировать его. В случае кражи, эти данные будут использованы при поиске велосипеда или его опознании.



Будьте бдительны, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества соблюдайте элементарные правила безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: pxhere.com