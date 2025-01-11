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ГУ МВД СО: проверяйте информацию, вам могу звонить мошенники

11 января 2025 15:15
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Во всех случаях, вызывающих подозрение, немедленно обращайтесь в полицию.

Чтобы не стать жертвами мошенников, будьте бдительны, проверяйте информацию. Мошенникам невыгодно, чтобы вы делали это, поэтому они могут говорить о «секретной информации» или о том, что вы должны принять решение прямо сейчас. Не поддавайтесь на провокации. 

Если вам звонят от имени Центрального банка, наберите номер горячей линии Банка России 8-800-300-3000.

Если вам предлагают деньги от имени какого-либо ведомства, позвоните туда и уточните информацию.

Если вам сообщили о блокировке банковской карты, свяжитесь с банком, выпустившим вашу карту, и уточните эту информацию. Телефон контактного центра находится с обратной стороны карты. Вы также можете найти его на официальном сайте банка. Список адресов официальных сайтов банков можно посмотреть на сайте Банка России.

Прежде чем принять какое-либо решение, связанное с крупными для вас денежными расходами, посоветуйтесь с близкими, а еще лучше – со специалистами.

Во всех случаях, вызывающих подозрение, немедленно обращайтесь в полицию.

 

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