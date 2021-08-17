ГУ МВД СО: не портите себе отдых. Откажитесь от фиктивной вакцинации

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Летом многие граждане стремятся посетить курорты России. В некоторых регионах требуется сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации. Не портите себе отдых. Не приобретайте поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19. Если вы все-таки решите приобрести подложный документ, то можете лишиться не только здоровья и денег, но и стать фигурантом уголовного дела. За использование поддельного документа предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать об известных фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того, оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.