ГУ МВД  Самарской области напоминает о проведении на территории региона Всероссийской переписи населения

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ГУ МВД России по Самарской области напоминает о проведении на территории региона Всероссийской переписи населения в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Переписчиков легко узнать – специально для них изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения.

Перед началом опроса переписчик должен представиться и показать свои документы (удостоверение, действительное при предъявлении паспорта) и проинформировать жильцов о том, что перепись населения является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ. Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией об адресах ближайших стационарных участков. Сведения в переписной лист заносятся только со слов опрашиваемого.

Проведение опроса на улице или дворовой территории не допускается. При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует, такая форма получения данных не используется. Следует помнить, что сообщать свои конфиденциальные данные не требуется; за участие во Всероссийском опросе денежные средства с граждан не взимаются; переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги.

В случае возникновения сомнений необходимо позвонить в ближайший переписной участок, а о подозрительных лицах незамедлительно сообщить в полицию по телефону 112, либо участковому уполномоченному полиции.

Кроме этого, главным нововведением стала возможность самостоятельного заполнения гражданами электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru) с 15 октября по 8 ноября. Также переписаться можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Фото: ГУ МВД СО