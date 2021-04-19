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В регионе продолжают действовать ограничительные меры, предусмотренные Постановлением Губернатора Самарской области от 13.04.2021 №93 «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Кроме того, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних.

Подразделения регионального Главка полиции и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области